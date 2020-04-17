Киев накрыло ядовитым смогом после пыльной бури

Густой смог, накрывший Киев вечером 16 апреля, сделал город опасным для жизни. Но это несильно напрягло большинство граждан — они как сидели дома из-за карантина, так и продолжают это делать. А вот тем, кто вынужден ходить на работу и проводить время на улицах, медики советуют быть крайне осторожными. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Экстремальный смог пришел в Киев вечером 16 апреля — сразу после сильной пылевой бури, которая бушевала в городе днем. Как видно, апрельская погода не дает жителям особенно скучать. По впечатлениям корреспондента ФАН, поначалу они катастрофы не заметили — в столице частенько пахнет дымком, словно от костра. Ближе к полуночи в Интернете и на ТВ появились панические сводки метеорологов, они буквально кричали: «Киев стал мировым рекордсменом по загрязненности воздуха!» Со своими 380 единицами по шкале сервиса Air vision он обошел даже китайские Ханьчжоу, Чуньцин и Шанхай. Для рядовых киевлян, впрочем, осталось полной загадкой, почему такая беда пришла именно к ним. С китайскими городами, в принципе, понятно — там после победы над коронавирусом опять вовсю заработала промышленность, а также сотни угольных электростанций. В Киеве почти вся промышленность стоит, да и местные ТЭС давно уже работают на газе. Мгновенно связать собственные беды с раздолбайством жителей Чернобыльской зоны и Житомирщины смогли немногие. Хотя сообщения о поджогах, которые вольно или невольно устраивают жители ближайших к столице областей, в последние пару недель приходили регулярно.

Пользователи украинских соцсетей с самого утра давали местным властям бесплатные советы.

«Городские власти в растерянности от песчаной бури и смога в городе, они просят нас не открывать окна. Но при этом не замечают реального способа уменьшить загазованность в Киеве — прекратить беспредел под названием «проверка въезжающих в город на блокпостах». Она лишь создала многокилометровые пробки в пригородах, что сильно ухудшило ситуацию с загазованностью воздуха. Кроме того, лучший способ уменьшить количество автовыхлопов на улицах — дать людям возможность пользоваться городским электротранспортом», — написала пользователь Василина.

Последствия смога, по впечатлениям ФАН, проявились не сразу. Где-то после полуночи в веселой компании, гулявшей за стеной, в соседней квартире, начали кашлять — сначала периодически дохали девушки, потом натужно ухать стали и юноши. Было слышно, как женский голос попросил «мигом закрыть все окна». Тяжелый, больной кашель раздавался и из квартиры сверху, там живут пенсионеры-астматики, для которых нынешний смог — серьезная угроза жизни. Около двух часов ночи во двор напротив въехала скорая. Из окна было видно, что врачи очень спешили.

Визуально смог стал хорошо виден ранним утром. Из окна с трудом можно было разглядеть дома вокруг, а верхушки окрестных высоток полностью окутал нездоровый туман. В воздухе отчетливо воняло гарью. Местные жители тут же начали массово постить фотки, на которых дворы и улицы Киева были плотно окутаны смогом, а шутники мастерили из них фотожабы, где в клубах смога над городом стоял Годзилла или марсианские треноги из «Войны миров».

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида обвинил горожан и СМИ в «нагнетании ситуации».

«Те интернет-ресурсы, которые показывают рекордное загрязнение по Киеву, искажают действительность. Это очень большое преувеличение, что в Киеве самая загрязненная атмосфера в мире. Проще говоря, это неправда. Этому способствовала синоптическая ситуация, ведь в утренние часы отсутствует вертикальное перемешивание воздушных масс. Поэтому все загрязняющие вещества скопились в приземном слое воздуха и создалось впечатление апокалипсиса. Но днем ситуация даже визуально улучшилась, потому что воздух прогрелся и началось перемешивание воздушных масс из верхних и нижних слоев», — сообщил синоптик.

По впечатлениям ФАН, даже при сильном смоге утренняя жизнь центральных районов Киева текла своим чередом. Дворники, как обычно, убирали улицы, работники окрестных бизнес-центров исправно приезжали на работу. В городе к туманам и задымлениям относятся философски, они бывают здесь часто, поскольку в столице практически не бывает ветров. В это трудно будет поверить петербуржцам, но да — их здесь почти не бывает. Неделями ты не чувствуешь, как к тебе за шиворот забирается мерзкий сквозняк, и тебя не сносит ветром ни на остановках, ни при гулянии в парках. Поэтому, по данным экспертов, пришедший смог и может провисеть в Киеве два-три дня.

Власти города изо всех сил постарались успокоить население не только по поводу смога, но и по поводу радиации. В конце концов, изрядную долю дыма принесло не откуда-нибудь, а из Чернобыля. Из лесов, до сих пор покрытых радиоактивным изотопом Цезий-137.

«В городе нет никаких следов радиационного загрязнения», — с самого утра заявил Кульбида.

Медики дали киевлянам ряд советов, как уберечься от ядовитого смога. Среди них: поменьше выходить на улицу (особенно без дела), держать окна и балконные двери плотно закрытыми, особенно ночью и ранним утром, а также включить домашние кондиционеры, провести влажную уборку и выпивать по два-три литра воды в день. Кроме того, эксперты посоветовали людям не курить и не пить алкоголь. Последний совет был, конечно, излишним. По той простой причине, что лучшим способом пережить карантин и вынужденное бездействие жители украинской столицы полагают именно употребление спиртного. Это, разумеется, не афишируется, и на улицах в эти дни не так уж просто встретить сильно пьяных. Но судя по тому, как активно раскупается в магазинах алкоголь и что происходит по вечерам в окнах окрестных домов, киевляне предпочитают снимать «карантинный стресс» именно алкоголем. И бурным нездоровым весельем.

Лучше всех в сложной ситуации со смогом, как обычно, выступил мэр Киева Виталий Кличко, которого в городе ласково называют «наш боксер».

«Экологи объясняют появление смога изменениями климата. Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие осадков — мы не привыкли к таким стихиям. Закрывайте все окна и не паркуйтесь под щитами!» — кратко напутствовал горожан он.

Еще один аргумент от градоначальника: пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, вновь возникшие накануне, 16 апреля, удалось потушить. При этом значительная часть задымления в Киеве — следствие пожаров не только в Чернобыле, но и в Киевской области. Кличко даже похвастался: с утра он лично ездил в Чернобыль, чтобы проверить ситуацию с пожарами.

«Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары. Убедился, что вновь возникшие возгорания там полностью потушили», — сообщил мэр столицы в соцсетях.

Теперь украинские синоптики обещают, что окончательно смог рассеется к понедельнику, 20 апреля. То есть встречать Пасху гражданам придется не только в карантине, но и в дыму. Однако в выходные опасная концентрация пепла и пыли в воздухе будет только ночью и ранним утром. Поэтому днем жить будет как-то можно. Тем более что все и так ходят по городу в защитных масках — как говорится, карантин подсобил.