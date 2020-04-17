МИД РФ отреагировал на обвинения США в испытании противоспутниковой ракеты

Москва, 17 апреля. Руководство США, обвиняя Россию в якобы испытаниях противоспутниковой ракеты, пытается отвлечь внимание от того, что Вашингтон сам размещает оружие в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее командующий Космическими силами США Джон Реймонд обвинил Россию в испытании 15 апреля противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Захарова расценивает заявление американского военнослужащего как целенаправленную кампанию США по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобные антироссийские выпады ничто иное, как «попытка США отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе и оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования на эти цели».

Москва готова обсуждать проблематику космической деятельности с участием заинтересованных ведомств обеих сторон, подчеркнула Захарова. И площадкой такого диалога могла стать, по словам дипломата, рабочая группа по космосу, о создании которой Россия и США договорились в начале ода на встрече в Женеве.