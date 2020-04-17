Профессор Мажуга призвал не использовать гидроксихлорохин для самолечения от COVID-19

Москва, 14 апреля. Гидроксихлорохин показал эффективное действие при лечении коронавируса, однако назначать его прием может только лечащий врач. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

Ранее Кабмин РФ поручил применять гидроксихлорохин при лечении пневмонии нового типа COVID-19. До пандемии коронавируса препарат использовался для поправки больных малярией.

«Можно говорить уверенно, что этот препарат помогает, поскольку это было показано на большой выборке пациентов — в виде монотерапии или в виде комбинации с антибиотиками», — отметил Мажуга.

Однако действие гидроксихлорохина носит индивидуальный характер и может иметь риски, поэтому решение о его применении должен принимать только лечащий врач.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно брать и препарат принимать в инициативном порядке», — предупредил ученый.

Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) высказали предположение, что социальную дистанцию придется сохранять до 2022 года. Они допускают появление еще нескольких волн заболеваемости коронавирусом, которые будут происходить из-за ослабления карантина. Чтобы остановить эпидемию, необходим коллективный иммунитет, который можно достичь либо с помощью вакцинирования, либо если большая часть популяции переболеет коронавирусом, передает «Ридус».