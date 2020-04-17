В России появится памятник врачам-героям, спасающим людей от коронавируса

Москва, 17 апреля. В России появится монумент врачам, спасающим людей от коронавируса, сообщили Федеральному агентству новостей в министерстве здравоохранения. Памятник планируют открыть 5 октября 2020 года — в международный день врача. Инициаторы проекта — предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко.

В одном из городов России установят памятник врачам, спасающим людей от коронавируса. Как сообщили ФАН в Минздраве РФ, с такой инициативой выступили предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко.

«Еще некоторое время назад никто из нас даже не мог представить, что застанет времена мировой эпидемии, — говорит бизнесмен, общественный деятель Игорь Рыбаков. — Коварство и внезапный удар вируса буквально парализовали все население земли за считанные месяцы. Угасает экономика, ежедневно умирают тысячи людей… И прямо посреди неравной битвы человека за выживание с незримым врагом сражаются они — врачи».

К инициативе установки памятника авторы проекта приглашают присоединиться всех желающих: запущен конкурс на лучший проект монумента. Авторы пяти лучших эскизов получат в качестве приза по 100 000 рублей. После этого будет определен город, где воздвигнут памятник. Планируется, что он будет открыт 5 октября 2020 года — в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

«То, что происходит на данный момент, уже сравнивают с мировой войной. Только на этот раз даже самое передовое оружие не способно справиться с коварным врагом. Военные, полиция и вся мощь сверхдержав противостоят COVID-19. Благодаря невероятной самоотдаче врачей человечество имеет шанс выйти из страшной ситуации. Сегодня в сутках медперсонала не осталось свободного времени, многие из врачей спят прямо на работе, не видятся с близкими неделями», — говорит художник Алексей Сергиенко, автор двух памятников в Санкт-Петербурге: российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Петербурга Антону Девиеру.

По словам инициаторов проекта, врачи, спасающие людей от COVID-19, — это воины, рискующие жизнью своей и своих близких. Поэтому памятник, который будет воздвигнут всем врачам, позволит помнить о героизме десятков тысяч человек в условиях эпидемии коронавируса.

Присоединиться к инициативе Игоря Рыбакова и Алексея Сергиенко, подписать соответствующую петицию, прислать свой вариант монумента врачам-героям, а также узнать дополнительную информацию можно на специально созданном сайте: https://врачи-герои.рф.