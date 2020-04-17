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Соловьев жестко осадил Навального за критику Мясникова

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Соловьев жестко осадил Навального за критику Мясникова

Москва, 17 апреля. Известный телеведущий Владимир Соловьев жестко осадил скандального блогера Алексея Навального, который ранее подверг критике доктора Александра Мясникова.

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) поставил врачу в вину то, что тот ошибся с прогнозом развития эпидемии коронавируса в России. Мясников изначально полагал, что пандемия пойдет на спад в середине апреля, однако в действительности болезнь только наращивает обороты. Впоследствии Мясников признал свою ошибку, отметив, что темпы распространения коронавируса трудно предугадать.

Соловьев в свою очередь обратил внимание на то, что Мясников — признанный и квалифицированный специалист, а Навальный занимается только тем, что устраивает незаконные уличные акции, подставляя своих сторонников, которые впоследствии оказываются под арестом.

«Мясников шесть лет работал в Африке, сертифицирован работать в Америке и Европе. Он видел такое, что Навальный никогда в жизни не испытывал. На настоящих врачей рта не смейте рта открывать, потому что Мясников жизни спасает, а вы только людей сажаете», — отметил Соловьев, выступая в своем YouTube-шоу «Спасибо, Доктор!».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

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