Доктор Комаровский показал четыре безопасных способа приветствия при пандемии

Москва, 17 апреля. Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский показал на своей странице в Instagram, как можно во время пандемии коронавируса здороваться, не подвергая себя опасности.

Доктор Комаровский опубликовал фотографию, на которой изображены четыре вида безопасного приветствия. Новые способы приветствия стали особенно актуальны, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о вариантах передачи смертоносного вируса. В частности, не рекомендуется пожимать друг другу руку и целоваться.

Комаровский, опубликовав снимок, судя по всему, советует своим фолловерам придерживаться таких видов приветствия. Например, приветствовать знакомого, помахав ему рукой, дать пять на расстоянии, не дотрагиваясь до руки партнера, поздороваться локтями. Также можно прибегнуть к индийской и непальской традиции — намасте (соединить ладони перед собой).

Комаровский регулярно дает своим подписчикам советы, как уберечь себя от заражения, и отвечает поклонникам на интересующие их вопросы в своих социальных сетях. В частности, он рассказал, какие лекарства должны хранится в аптечке у человека на случай какой-нибудь болезни.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты ВОЗ установили возбудителя — новый тип коронавируса. В середине марта организация объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 превысило 2,1 млн человек во всем мире. От инфекции погибли 147 тысяч человек, более 558 тысяч человек вылечились, указали «Известия».