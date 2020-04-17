После допроса, проведенного старшим сержантом ППСМ ГУМВД города Санкт-Петербурга Денисом Коротковым, 33-летний уроженец Украины Иван Ковбан больше никогда не сможет нормально ходить. Федеральное агентство новостей выяснило, что причиной простреленных коленок стал не только вспыльчивый характер будущего журналиста «Новой газеты», но и банальные бандитские разборки.

Ранее отдел расследований ФАН уже писал, что «борец за правду» из «Новой газеты» Денис Коротков, служа в милиции, запомнился коллегам тем, что брал взятки от преступников, устроил самосуд над подозреваемым и угрожал коллегам. Кроме того, его до сих пор подозревают в связях с террористами, чеченскими боевиками и заказе на убийство собственного коллеги Владимира Яременко. После общения со своими источниками ФАН удалось узнать подробности того, как Коротков помогал решать вопросы петербургскому криминалитету.

«Бить начали сразу»

Редакция смогла узнать, кого именно пытал Коротков в отделении милиции. Ковбан Иван Миронович, 20.01.1964 года рождения. Уроженец Винницкой области, Украина. Неоднократно судим за кражи, мошенничество и хранение оружия, в 90-х входил в состав одной из ОПГ, действовавших в Петербурге. В попытках найти Ивана журналисты узнали, что тот умер после продолжительной болезни.

В октябре 1997 года Ковбан вместе со своими подельниками перешел дорогу кавказцам, промышлявшим криминалом во Фрунзенском районе Северной столицы. В начале месяца у них произошло несколько столкновений, в ходе которых бандиты враждующей группировки пообещали убить мужчину.

«Иван не был главным среди наших братков, но и рядовым бойцом тоже. Такой классический бандос. Машины менял как перчатки, любил выпить, все — как тогда было принято. Ну и понтов было море. Поэтому слова об убийстве он воспринял как обычно, то есть никак. Как оказалось, зря», — рассказал нам один из оставшихся в живых друзей и подельников Ковбана Алексей (запись разговора имеется в распоряжении редакции).

Ночью 9 октября Ковбан, выпивший, ехал за рулем внедорожника «Ниссан-Террано». Недалеко от дома машину остановил экипаж патрульно-постовой службы во главе с Коротковым. Утром следующего дня друзья Ивана нашли его в больнице с тяжелейшими ранами на ногах и множеством синяков на теле.

«У него были прострелены колени, лицо было сплошным синяком, сломано два ребра. Сначала думали, что его так отделали братки из другой ОПГ. Но когда очухался, рассказал, что его задержали милиционеры. Он был выпивший за рулем, поэтому отвели в отделение по Фрунзенскому району. Бить начали сразу, как он зашел внутрь. Потом уже полуживого забросили в один из кабинетов. И тогда старший наряда, а я так понимаю, это и был Коротков, зашел к нему и начал объяснять, что Иван очень много <...> (нецензурное слово, означающее «выпендривался». — Прим. ред.). И с кавказцами они зря связались. За это ему придется поплатиться. После чего несколько раз выстрелил ему в ноги», — рассказал Алексей.

Истекающего кровью Ивана тот же самый наряд доставил в одну из городских скорых. Больше мужчина ничего не помнит.

«Иван на всю жизнь после пыток Короткова остался инвалидом. Ходить, конечно, он мог, но бегать уже нет. Мы тогда все скидывались, чтобы оплатить ему лечение. В милицию обращаться даже не пробовали. Его ведь прямо в отделении били, и никто не вступился. Значит, был заказ и все о нем знали. Вы же понимаете, что если полицейский так себя ведет, то у него крыша прям очень сильная. А там был и начальник Короткова, и кавказцы, и, по нашей информации, еще много кто. Коротков работал чуть ли не на весь район», — добавил Алексей.

Четыре тысячи долларов и никаких заключений

Единственный документ о проведении проверки, который мы смогли обнаружить, — это краткое заключение о проведенной проверке факта применения оружия Коротковым. В нем указывается следующее: «09.10.1997 года, в 3 часа 30 минут, старшим наряда ППСМ старшим сержантом милиции Коротковым Д. В. при преследовании автомашины «Ниссан-Террано» №К095ТВ 78 под управлением Ковбана Ивана Мироновича, 20.01.1964 года рождения, применено табельное огнестрельное оружие (произведено четыре выстрела по колесам автомобиля). По результатам проверки вынесено решение о законности применения оружия Коротковым, никаких сведений о ранениях, причиненных задержанному, не содержится».

Никаких подробностей проверки в личном деле не указывается. Нет никаких дополнительных документов и в архиве. Зато сотрудники, знакомые с ходом расследования, рассказали больше подробностей. Записи разговоров имеются в распоряжении редакции.

«Это было настоящее ЧП. Но Коротков сходил к начальнику и вышел оттуда как ни в чем не бывало. Он потом хвастался, что цена вопроса встала всего в четыре тысячи долларов. Сделали «липовое заключение», тем более что этот бандос подавать на него заявление не стал бы. Сначала написали вообще необходимую самооборону. Мол, тот на него набросился. Потом подумали, что нельзя светить отделение, и переписали заключение на стрельбу по машине. Чтобы совсем проблем не было. В итоге результаты данной проверки носят недостоверный характер, могли быть составлены формально, чтобы скрыть факт правонарушения и избежать ответственности Короткова и его руководства», — рассказал нам один из сослуживцев Короткова.

Второй товарищ по службе был более откровенным.

«Дениса фактически подрядили на то, чтобы запугать парней из враждующей с кавказцами и грузинами группировки. Отпугнуть, так сказать, со своей территории. Никто не думал, что он в такой беспредел уйдет. Но сам Коротков говорил, что «этот придурок его просто окончательно выбесил». Мы тогда многие помогали решать вопросики местным. Но Коротков совсем был без башки. С другой стороны, исполнительный, как псина», — заявил мужчина.

Сейчас Денис Коротков пишет про пытки, про то, как нарушают закон сотрудники правоохранительных органов. Но, видимо, его самого начало преследовать преступное прошлое, когда он фактически был «оборотнем в погонах». В ближайшее время ФАН расскажет о тех людях, благодаря которым экс-милиционер, а сейчас «независимый журналист» мог так долго уходить от наказания за свои преступления.