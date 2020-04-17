Российская компания разработала самый точный экспресс-тест на коронавирус

Москва, 17 апреля. Самый точный в мире экспресс-тест для диагностики коронавируса показывает результат за 30 минут, рассказал директор компании-производителя «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

По его словам, специалисты начали заниматься разработкой с середины марта. Ленар Валеев поделился, что работа велась в режиме всеобщей мобилизации, а люди работали и днем, и ночью. Он заметил, что идею в Роспотребнадзоре не восприняли с энтузиазмом, так как «изотермалки», которые до этого существовали в мире, не отличались высокой точностью».

«Нас такое качество не устраивает, вы можете заниматься разработками, но мы будем вас жестко контролировать и проверять по полной программе», — вспомнил Ленар Валеев слова главного санитарного врача Анны Поповой.

Точность разработанного теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, сказал Ленар Валеев. По его словам, тест-системы EMG уже доставлены в США, ОАЭ, Австрию, где «они или уже задействованы в диагностике или проходят последние регистрационные действия».

Экспресс-тесты нужны приемным покоям стационаров, где нужно разделить больных коронавирусом и тех, у кого инфекции нет.

«Наши системы в тестовом режиме уже используются в инфекционных больницах и мы получаем от врачей очень хорошие отзывы. Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке. Большие перспективы открываются для применения в аэропортах», — добавил Валеев.

По его словам, важно иметь инструмент, у которого есть способность ловить коронавирус на минимальных следах в организме человека.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться летом, считает заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Андрей Комиссаров.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.