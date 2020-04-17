Единый регистр сведений о населении приведет к сокращению числа чиновников в России

Политический аналитик Роман Романов уверен, что создание единого регистра сведений о населении РФ — это первый шаг на пути к цифровизации россиян.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект закона о создании единого федерального регистра, содержащего данные о жителях России. В пояснительной записке значится, что инициатива направлена на систематизацию информации, содержащейся в государственных и муниципальных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов.

Оператором регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), которая также должна выполнять функции по защите персональных данных граждан. Сама база данных будет содержать в себе фамилии, имена, отчества, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи жителей страны.

Во втором чтении в проект закона внесли 16 поправок, одна из которых касалась предоставления гражданам и их законным представителям права на получение информации из регистра (раньше его имели только государственные и муниципальные органы). Кроме того, россияне смогут использовать регистр для совершения нотариальных действий.

По мнению политического аналитика интернет-издания Politrussia Романа Романова, единый регистр сведений о населении должен унифицировать и объединить все цифровое пространство, которое ранее существовало в России в сфере государственных услуг.

«Если мы обратимся к нашему прошлому, которое буквально находилось в одном-двух шагах, то увидим, что у нас существовало несколько разрозненных баз данных, которые часто не могли друг с другом скооперироваться. То есть раньше госорганам, например, налоговой, пенсионному фонду приходилось месяцами друг другу отправлять информацию буквально по одному человеку. А ведь если мы посмотрим, у типичного россиянина слишком много идентификаторов — есть паспорт гражданина, есть индивидуальный номер налогоплательщика, есть номер пенсионного страхования. Ну и вот создание единой базы данных, это унификация всего пространства — гражданского, налогового и других», — говорит Романов.

Появление единой базы данных россиян позволит улучшить работу не только чиновничьего аппарата, но и жизнь отдельного гражданина. То есть теперь, чтобы получить необходимые сведения или выписку из какого-нибудь ведомства, достаточно обратиться лишь к одной базе данных.

«В целом разработка таких баз данных направлена на оптимизацию государственной машины, то есть ранее у нас существовала целая когорта чиновников, суть работы которых заключалась в поиске нужной информации, в ее выписке, распечатке и далее предоставлении гражданину или другому государственному служащему. Здесь же при наличии объединенной базы данных большинство чиновников, с точки зрения опять же идеи или содержания этого законопроекта, должно исчезнуть. Не знаю, как это будет реализовано на практике, но с точки зрения основополагающей идеи — все именно так и должно работать. Это первые шаги на пути цифровизации россиян», — продолжает собеседник ФАН.

Идея создания единого регистра сведений о населении кажется вполне привлекательной, однако и она не лишена минусов. И в первую очередь, это, конечно же, безопасность персональных данных жителей страны.

«Государство должно позаботиться о том, чтобы не было утечек такой централизованной базы. То есть если раньше информацию о гражданине потенциальному преступнику [нужно было] искать на множестве ресурсов, то сейчас достаточно будет обратиться всего лишь к одному источнику, и вы, по сути, получаете всю жизнь человека в рамках одного цифрового файла», — заключил Роман Романов.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу.