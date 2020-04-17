Вострецов обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор после блокировки YouTube-аккаунта ФАН

Москва, 17 апреля. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов обратился в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и ФАС с требованием проверить законность действий YouTube, безосновательно заблокировавшего аккаунт Федерального агентства новостей. Об этом парламентарий сообщил корреспонденту ФАН.

«Сегодня американская компания Google заблокировала в YouTube аккаунт одного из крупнейших российских СМИ — Федерального агентства новостей, уничтожив тем самым огромное количество документальных фильмов и других материалов. Это уже не первая недружественная выходка Google в отношении информагентств. Раньше, как вы знаете, блокировалась Russia Today», — заявил депутат.

Вострецов назвал подобные действия американской корпорации незаконными и указал на истинную причину блокировки аккаунта ФАН.

«Это говорит о том, что кому-то в Соединенных Штатах неудобно, что российские СМИ освещают мировые события и имеют свою точку зрения. Получается, что ни о какой демократии, ни о какой свободе слова речи быть не может, и право на существование имеет только позиция одного конкретного государства», — возмутился парламентарий.

Кроме того, депутат Госдумы обратил внимание на необходимость и далее развивать свои собственные информационные площадки в России.

«Эта ситуация показала, что мы совершенно правильно приняли закон о суверенном Интернете. Но, видимо, этих мер недостаточно. Нужно создавать свои площадки и двигаться в этом направлении дальше. Я подготовил запросы в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу, чтобы они проверили действия компании Google», — подытожил Вострецов.

Напомним, YouTube заблокировал аккаунт ФАН без объяснения причин в ночь на 17 апреля, при этом агенство не нарушило ни правил Google, ни российского или международного законодательства. Из-за возмутительных действий американской компании были уничтожены десятки тысяч репортажей и документальных фильмов ФАН.

Ранее YouTube уже проявлял цензуру в отношении RT, а также телеканала НТВ, заблокировав видеообращение президента РФ Владимира Путина, набравшее свыше двух миллионов просмотров.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокировку YouTube-аккаунта ФАН недопустимой и неприемлемой. Представитель Кремля выразил надежду, что Google пересмотрит свое решение.