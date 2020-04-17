Путин обсудил с Макроном всеобщее прекращение огня во время пандемии

Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и инициативу Макрона по всеобщему прекращению огня во время пандемии, в том числе и в Донбассе. Помимо урегулирования внутриукраинского конфликта, были подняты и другие вопросы международной повестки.

Главы стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также меры, которые предпринимаются в России и Франции, направленные на борьбу с заболеванием, а также на поддержку социальной и экономической сфер.

Макрон поблагодарил Путина за содействие в вопросах возвращения на родину французов и обеспечения условий для транспортировки через территорию РФ во Францию медицинских средств и оборудования.

«Был выражен настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества», — добавили в пресс-службе.

Отдельное внимание было уделено вопросу организации возможной рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в онлайн-формате.