Певица Алена Свиридова призналась, что сбежала от мужа к любовнику

Москва, 14 апреля. Российская певица Алена Свиридова поделилась подробностями своего второго брака. Артистка рассказала детали расставания с сотрудником посольства США мулатом Генри Пикоком.

По словам певицы, американское диппредставительство пригласило ее на прием, где мулат Генри встречал гостей.

«Как-то мы сразу друг на друга обратили внимание. И понеслось. Сыграли свадьбу на Антигуа, на Карибах. Это была его инициатива», — вспомнила Свиридова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Пара заключила брак в шесть часов утра на берегу Карибского моря, поклявшись в вечной любви. Однако он продлился всего два года.

Артистка признается, что «все время витает в облаках», поскольку реальная жизнь ей нравится меньше выдуманной. Певица регулярно требовала от своего спутника неземной любви и придиралась к мелочам.

«В итоге мы расстались. Но скажу так: нечего было жениться на артистке. Я предупреждала. Семейная жизнь не является стержнем для меня. В моей жизни нет трагизма при расставании с мужчинами», — заявила знаменитость.

От первого мужа артистка сбежала к молодому любовнику по имени Артур. По словам Свиридовой, первый брак убил быт, поскольку певица боялась, что ее жизнь больше никогда не изменится.

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