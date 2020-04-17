Друг Пугачевой раскрыл подробности ее брака с Максимом Галкиным

Москва, 17 апреля. Российский художник Игорь Гранковский, поддерживающий дружеские отношения с певицей Аллой Пугачевой, раскрыл подробности ее предыдущих браков и отношений с юмористом Максимом Галкиным.

По его словам, он знаком с примадонной уже 40 лет. Впервые в доме певицы он побывал, когда она была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. В тот период пара уже не жила вместе, хотя оформить свой разрыв официально Пугачева и Стефанович еще не успели.

Третьим мужем исполнительницы стал продюсер Евгений Болдин. По мнению Гранковского, супругов связывали настоящие чувства. Как уточнил художник, брак с Филиппом Киркоровым стал для певицы случайным.

Гранковский добавил, что решения принимались спонтанно. Он напомнил, что уже в 2011 году Алла Пугачева связала свою жизнь с комиком Максимом Галкиным, а сейчас пара воспитывает двух детей Лизу и Гарри.

Как пишет издание «Актуальные новости», Гранковский уверен, что между Галкиным и Пугачевой «настоящая любовь». Отношения у супругов теплые и искренние, а еще певица наслаждается материнством.

Ранее Пугачева рекомендовала Галкину думать о «зарабатывании капусты». Шуточный ролик с диалогом певицы и юмориста был опубликован на фанатской страничке звездной четы в Instagram: действие происходит на кухне, где Алла Борисовна шинкует капусту. Галкин поинтересовался у супруги, зачем ей так много порезанных овощей, на что Пугачева ответила, что юморист должен сосредоточиться на «зарабатывании капусты», то есть денег.