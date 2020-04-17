Доктор Фомина рассказала, как не занести коронавирус с улицы

Москва, 17 апреля. Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала о мерах предосторожности, которые помогут не заразиться коронавирусом при выходе на улицу.

Прежде всего специалист советует положить на входе в квартиру тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью, чтобы вытирать об нее ноги. Во время выхода на улицу необходимо надевать перчатки и маску. По возвращении домой нужно снять эти средства защиты, но сделать это предельно аккуратно, не дотрагиваясь до открытых участков кожи.

После этого медицинские изделия следует положить в пакет и плотно завязать. Если маска и перчатки многоразовые, то их нужно прокипятить в горячей воде и погладить утюгом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Верхнюю одежду, в которой человек выходил на улицу, Фомина советует вешать отдельно и выворачивать наизнанку. Лучше всего повесить на балкон.

Сумку для продуктов специалист советует обрабатывать антисептиком или 60-процентным изоприловым спиритом. Им же стоит протереть телефон, банковскую карту, ключи и другие небольшие предметы, которых люди часто касаются руками. Очки же можно просто помыть водой с мылом. Фомина также призывает россиян мыть с мылом фрукты и овощи. Все эти меры позволят снизить риск заражения коронавирусом, считает врач.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.