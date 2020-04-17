Попова заявила, что РФ сохраняет плавный прирост заболевших коронавирусом

Москва, 17 апреля. Россия сохраняет плавный и медленный темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в пятницу.

«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — сказала глава надзорного ведомства.

По словам Поповой, выявляемость случаев коронавируса в РФ становится больше, так как проводится больше тестов. Руководитель Роспотребнадзора отметила, что Россия занимает второе место в мире по числу проводимых тестов на коронавирус.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса. Инфекцию не удалось сдержать, и она распространилась практически по всей планете.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев заражения. Всего скончались от болезни 273 человека, выздоровели 2590 пациентов.

Китайские власти считают, что к созданию смертоносного вируса причастны США. Некоторые эксперты поддерживают взгляды Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что вирус был создан в лаборатории Пентагона в 2015 году.