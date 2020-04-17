Алтайский депутат остался без поддержки КПРФ и навальнистов после драки с приставами

Москва, 17 апреля. Депутат городского собрания Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков едва не сжег себя при изъятии у него автомобиля Lexus. К счастью, должника спасли судебные приставы. Скрутили и отправили на проверку в психиатрическую клинику.

Весь процесс снимал на видео его сын. Удивительно, что про этот громкий скандал не упомянуло ни одно либеральное СМИ. «Новая газета», «Эхо Москвы» и Meduza просто проигнорировали этот инцидент. Как оказалось, сделали они это неспроста.

Дело в том, что Кухтуеков избирался в горсобрание от КПРФ и был одним из «независимых кандидатов», которых на выборах 2019 года продвигал Алексей Навальный. Причем последний тоже упорно делает вид, что никаких проблем с Кухтуековым в Горно-Алтайске нет. И действительно, а что тут скажешь. Очевидно, одиозный блогер не придумал, как можно обелить предпринимателя, чью иномарку должны были арестовать за огромные долги, с которыми он мог бы рассчитаться, если бы не просаживал все в казино.

Зачем Кухтуекову потребовалось пытаться сжечь то ли себя, то ли машину под крики «Россия будет свободной»? Очевидно, чтобы попытаться представить себя как «жертву политических репрессий». Именно по такому сценарию летом 2019 года московские «независимые кандидаты» превращались из никому не известных личностей в именитых «борцов с режимом», напоминает издание «ПолитРоссия».

Возможно, Кухтуеков надеялся, что в случае успешного перфоманса получит какое-то финансовое содействие беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Но план провалился. Про депутата-должника очень быстро забыли и в КПРФ, и у навальнистов.

Отметим, что согласно официальным данным на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, в отношении Кухтуекова возбуждено в общей сложности 69 исполнительных производств о взыскании долгов в сумме на 1,2 млн рублей.

Из них задолженность на 730 тыс. рублей сейчас не погашена, поэтому судебный пристав наложил арест на имущество депутата. Кухтуеков препятствовал работе приставов, за что в его отношении составлен административный протокол. В ведомстве подчеркивают, что сотрудники УФССП действовали в рамках полномочий в соответствии с федеральным законом.