Родственники петербуржца, который замерз в котловане, обратились в прокуратуру. ФАН-ТВ

Котлован на месте бывшей свалки, участок между 53 и 55 домами по улице Салова. На этой территории сегодня трудятся бригады рабочих и спецтехника. Здесь же, на двухметровой глубине погиб пожилой петербуржец Феликс Израилевич Ханин. Он оказался тут после того, как ушел из больницы. Мужчина был пациентом НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Десятого марта его положили в урологическое отделение.

«Сначала в первые двое суток я сама там была, не спав две ночи, пришла уже в такое состояние, что из рук все завалилось. Я поняла, что не смогу должным образом за папой так ухаживать, увидела на стойке медсестры телефоны сиделок. Обратилась туда, на вызов приехала Светлана Ивановна, которая на вторую ночь, к сожалению, позвонила очень поздно и проспала пациента. В 3 часа 11 минут у меня раздался звонок, о том, что мой папа ушел неизвестно куда», — вспоминает Анна Антимийчук, дочь погибшего.

Однако, по камерам видеонаблюдения из больницы видно, что пенсионер ушел из медучреждения в ноль часов пятьдесят пять минут. И в какую сторону направился тоже видно. Вот только посмотреть эти записи Анне в ночь пропажи отца не дали.

«По-человечески никто не показал эти камеры. Только через две недели при обращении к главврачу по смерти папы мне показали эти кадры, было, конечно, страшно осознавать, что была возможность его найти живым, была возможность понять, куда пошел человек», — говорит Анна.

Больше суток Анна вместе с волонтерами «Лизы Алерт» искала своего отца. Прочесали территорию в радиусе километра вокруг больницы, а также другие места, в которых мог появиться Феликс Израилевич. В результате погибшего обнаружили рабочие на промплощадке в полутора километрах от НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

«Постановлением следователя следственного отдела Фрунзенского района Следственного комитета отказано в возбуждении уголовного дела по ряду статей уголовного кодекса, начиная со 105, 110, 111, соответствующие части, по тому мотиву, что причиной смерти явилось переохлаждение. А что привело к переохлаждению, не исследовано», — рассказал Юрий Морев, адвокат.

Вблизи площадки, где нашли погибшего, есть складские помещения, заправка и сервисный центр, там установлены камеры видеонаблюдения. И по словам адвоката, видео с этих камер никто не брал.

«В этом деле можно рассматривать соответствующие статьи Уголовного кодекса, как 216 — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Вместе с тем, полагаю, что есть основания рассматривать халатность — 293 статья Уголовного кодекса, в отношении должностных лиц НИИ скорой помощи. Кроме того, поскольку для ухода за больным была нанята сиделка, то усматривается состав преступления по статье 125 Уголовного кодекса — оставление в опасности», — продолжил адвокат.

Как сообщил адвокат, органы дознания МВД сейчас проводят проверку в отношении сиделки. Семья погибшего написала заявление в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Оттуда ответ уже пришел: будет проводиться проверка.

Также Анна направила жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру Фрунзенского района Петербурга.