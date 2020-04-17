В ДНР заявили, что ряды граждан России пополнятся патриотами из Донбасса

Многие жители ДНР испытывают материальные трудности и поэтому откладывали подачу документов для получения российского гражданства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Отмена госпошлины

Государственная дума в первом чтении приняла закон об освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.

Закон освобождает от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство Российской Федерации граждан, которые постоянно проживают в отдельных областях Донецкой и Луганской областях Украины и подавших заявления в упрощенном порядке. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Одним им главных приоритетов российской внешней политики является защита и поддержка по всему миру русскоязычного населения. Введение льготных условий приема в гражданство РФ для жителей ДНР и ЛНР станет продолжением этой стратегии. Именно так говорят депутаты и сенаторы, которые внесли законопроект на рассмотрение.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183 начата паспортизация граждан ДНР и ЛНР. При этом российский Налоговый кодекс предусматривает уплату госпошлины в размере 3,5 тысячи рублей за прием в российское гражданство.

По словам депутатов и сенаторов, которые внесли законопроект в Госдуму, для многих жителей ЛНР и ДНР трудоспособного возраста уплата госпошлины до сих пор является тяжким бременем.

Патриоты России

Владислав Бердичевский от имени жителей Донецкой Народной Республики выразил благодарность депутатам Государственной думы Российской Федерации за отмену пошлины за получение паспорта РФ для граждан ДНР и ЛНР.

«Киевский режим не прекращает своей деструктивной политики в отношении жителей Донбасса, которая выражается в экономической блокаде, прекращении социальных выплат, политических преследованиях и обстрелах населенных пунктов. Многие жители ДНР испытывают материальные трудности и поэтому откладывали подачу документов для получения российского гражданства», — пояснил Владислав Бердичевский.

Теперь, уверен депутат Нарсовета ДНР, это препятствие в виде пошлины отсутствует. Он считает, что в самое короткое время ряды российских граждан пополнятся патриотичными и активными жителями Донбасса.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.