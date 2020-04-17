В Госдуме объяснили смысл упрощения получения гражданства РФ

Введение упрощенной процедуры получения российского паспорта позволит России стать центром евразийской интеграции. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы Алексей Чепа.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал принятие парламентом 17 апреля во втором и третьем чтении закона, позволяющего иностранцам при получении российского гражданства не отказываться от того, что у них уже есть. Раньше подобной привилегией могли воспользоваться только жители ДНР и ЛНР, которые теперь в дополнение к этому освобождены от пошлины при получении российского гражданства. А гражданам Украины, Молдавии, Казахстана и Беларуси можно подавать заявление без соблюдения срока проживания в РФ (при наличии вида на жительство). Последняя мера объясняется тем, что в данных странах крайне высок процент русскоязычного населения.

«Я считаю, что это следовало сделать раньше, но уж лучше поздно, чем никогда, — убежден Чепа. — Очень важно, что теперь схема получения паспорта стала упрощенной — это сильно поможет тем, кто уже давно добивается нашего гражданства, живя и работая в братской для них России».

Парламентарий предположил, что довольно большое количество людей захотят воспользоваться шансом обзавестись российским гражданством — особенно это касается Украины, из которой люди бегут, в основном, именно к нам.

Депутат отметил, что особенно важно упростить получения паспорта сейчас, во время пандемии коронавируса. РФ оказалась на периферии заболеваемости COVID-19 благодаря оперативным и грамотным действиям властей — и очень многие люди, имеющие гражданство других стран, но при этом живущие у нас, просто не хотят возвращаться обратно, видя, какие масштабы эпидемия принимает на их родине. В этой связи российское государство приняло правильное с моральной точки зрения решение принять под свое крыло и наделить гражданскими правами людей, которые и без того являются русскими.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, всего в мире выявлено 2 131 913 случаев заболевания COVID-19. При этом 546 725 человек вылечились, а 145 238 — погибли. Число заболевших в России — 32 008 (2 590 выздоровели, 273 умерли).