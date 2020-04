Собчак испугалась заходить в соцсети из-за страха увидеть эпиляцию бикини клеем

Я прям иногда развидеть хочу то,что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью,наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками,отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту ,потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того , кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном,а кто за кем повторил. Непонятно уже , что хуже- сам вирус,или его последствия для неокрепшей людской психики.

