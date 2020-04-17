Собчак испугалась заходить в соцсети из-за страха увидеть эпиляцию бикини клеем

Москва, 14 апреля. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что опасается открывать новостную ленту в соцсетях из-за сомнительного поведения российских звезд. Их поступки, совершенные в условиях режима самоизоляции, заставили полыхать огнем «светскую львицу», которая написала гневный пост в Instagram.
В последнее время креатив у российских знаменитостей и впрямь стал иссякать. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже не знают, что придумать, чтобы развлечь себя.
Собчак в резкой форме раскритиковала артистов, всеми немыслимыми способами готовых удержать внимание поклонников во время карантина.
«Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — написала она.
Она отметила, что порой с опаской открывает ленту, потому что боится увидеть, как эпилирует зону бикини клеем.
Я прям иногда развидеть хочу то,что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью,наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками,отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту ,потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того , кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном,а кто за кем повторил. Непонятно уже , что хуже- сам вирус,или его последствия для неокрепшей людской психики.
«Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил», — негодует Собчак.
По ее словам, уже неясно, что страшнее – пандемия коронавируса или последствия карантина «для неокрепшей людской психики».
В тексте Собчак отсылает к недавнему конфликту между певицей Ольгой Бузовой и блогером Настей Ивлеевой. Ивлеева высмеяла снимок Бузовой в ванне с лапшой, сделав жесткую пародию на фото, передавало Федеральное агентство новостей.