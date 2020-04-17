Багдасаров не исключил причастность Турции к попытке дискредитации ЛНА в Facebook

Турецкие власти вполне могут распространять ложную информацию о Ливийской национальной армии (ЛНА) в информационной войне, которая развернулась на севере Африканского континента, считает политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Таким образом эксперт прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей информацию о публикации фейковых сообщений о деятельности ливийской армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара якобы от лица официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари. Он считает, что в появлении подобных фальшивых аккаунтов в социальной сети Facebook нет ничего удивительного, так как Анкара получает определенную выгоду от такой деятельности.

По словам самого генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, у него нет своей личной страницы в Facebook, а те, которые можно увидеть в данной социальной сети, являются подделками.

«Эта страница — подделка, у генерала Ахмада аль-Мисмари нет своей личной страницы на его имя», — написал спикер ливийской армии на официальной странице командования ЛНА в Facebook, указав на лживую публикацию.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что Турция по-прежнему активно поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, поскольку имеет определенные геополитические интересы в Северной Африке. Он отметил, что, прежде всего, речь идет о природных богатствах региона, а также о желании Анкары расширить свое влияние в средиземноморье.

«Турция полностью на стороне «правительства» Триполи. Потому что имеет на такое союзничество весомые интересы в нефтяной отрасли и в расширении влияния в Средиземноморье. Когда я слышу подобные вещи, ничего удивительного в этом не вижу. Там везде турецкие советники, а не только их же военнослужащие и сирийские наемники. По поводу информационной войны, которая сейчас развернулась в Африке в связи с ливийскими событиями, конечно же, публиковать фейки и распространять ложную информацию об ЛНА в первую очередь выгодно Турции. Я думаю, что Анкара этим и занимается», — подчеркнул Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Примечательно, что информационная война в Ливии не ограничивается созданием фейковых аккаунтов в социальных сетях. Силы, поддерживающие боевиков ПНС, захвативших Триполи и ряд ближайших населенных пунктов, задействовали ранее даже ряд российских либеральных СМИ для публикаций вбросов о будто бы вербовке властями РФ сирийских граждан в ряды ливийской армии. Тем не менее Федеральное агентство новостей раскрыло подробности этой информационной провокации, нацеленной на искажение фактов о происходящих в Ливии событиях.

Также не стоит забывать, что Турция снабжает марионеточное «правительство» Сарраджа оружием и техникой, поставляемыми контрабандным путем на территорию североафриканской страны, что нарушает эмбарго ООН. Помимо вооружений турецкие власти продолжают переброску сирийских террористов-наемников из Идлиба для пополнения рядов бандитских группировок ПНС.