Доктор Викулов предупредил о скрытой опасности озонаторов при дезинфекции воздуха

Человек может нанести себе вред неправильным использованием озонатора в попытке защититься от коронавируса, а очистители воздуха эффективны для дезинфекции в том случае, если оснащены специальными фильтрами. Об этом заявил инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Пандемия COVID-19 подталкивает людей по всему миру принимать разные меры, чтобы оградить себя и своих близких от заболевания. Одно из спорных средств защиты — разного рода очистители воздуха и озонаторы. Корреспондент ФАН обратился с вопросом к доктору Георгию Викулову: насколько эффективны эти приборы в дезинфекции помещений?

«Воздухоочистители проходят специальную сертификацию. Если у них есть специальные фильтры – должны быть соответствующие подтверждающие документы, которые говорят, что заявленные свойства соответствуют тому, что анонсируется для потребителей. Да, есть специальные воздухоочистители. Если у них есть фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц. — Прим. ред.), тогда они могут быть достаточно эффективны и полезны в домашнем использовании», — сказал доктор Викулов в комментарии ФАН.

При этом использование озонатора несет в себе скрытую угрозу. В некоторых случаях генератор озона, который используют для устранения запаха и дезинфекции воздуха, может навредить человеку.

«Если неправильно использовать, любой прибор может стать вредным — так же, как и ультрафиолетовые облучатели. Если их использовать в избыточном режиме и количестве, они могут уже быть опасными для здоровья», — предупредил Георгий Викулов.

Инфекционист объяснил принцип работы озонатора. Молекула озона состоит из молекулы кислорода и еще одного атома кислорода. При распаде атом может отсоединяться от основной молекулы О2 и присоединяться к другим молекулам, изменяя их химический состав.

«Озон при распаде выделяет атомарный кислород. Выделяются кислород плюс частицы отдельные. Атомарный кислород обладает не только обеззараживающим действием, но и мощным окислительным действием. В большом количестве он может повреждать клеточные мембраны и оказывать уже отрицательное влияние на человека. Поэтому озонирование допустимо, только в очень небольшом объеме и очень короткий промежуток времени», — подчеркнул Георгий Викулов.

Всемирная организация здравоохранения в качестве мер защиты от коронавирусной инфекции рекомендует соблюдать правила личной гигиены и держать дистанцию в общественных местах. Руки нужно регулярно мыть с мылом или обрабатывать их антисептическим средством. При посещении магазинов и учреждений нужно держаться от других людей на расстоянии как минимум одного метра — это позволит снизить риск заражения при вдыхании воздуха.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировано уже более 32 тысяч случаев заболевания. За последние сутки прирост пациентов с диагностированным коронавирусом составил 4070 человек. За весь период распространения заболевания в стране скончались 273 человека, выздоровели — 2590 человек.