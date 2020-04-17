Роспотребнадзор назвал долю бессимптомных носителей коронавируса в России

Москва, 17 апреля. Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45–50% от всех заразившихся. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России проводится 103,5 тыс. исследований на коронавирус в сутки, а 80% инфицированных коронавирусной инфекцией в стране младше 60 лет.

«Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10–12%, максимум 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45% до 50%», — отметила Попова на брифинге.

По ее словам, старшее поколение россиян в значительной степени защищено от коронавируса, только 15% из всех заразившихся — граждане старше 60 лет.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина этому — коронавирусная инфекция нового типа. Сейчас много заболевших в США, Италии, Испании и Франции.

Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, школы и вузы работают дистанционно.