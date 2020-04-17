Доктор Зайцев рассказал, чем заменить антисептики в домашних условиях

Москва, 17 апреля. Не стоит отчаиваться, если в доме закончились средства дезинфекции, им можно с легкостью найти альтернативу. О нескольких способах изготовления антисептиков в домашних условиях рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Зайцев рассказал, что для санитарной обработки подойдут перекись водорода и нашатырный спирт, которые есть практически в любой домашней аптечке. Эти же средства можно применять для дезинфекции пола в доме. Протирать другие поверхности в квартире можно с помощью бытовой химии, но делать это нужно аккуратно, особенно, если у вас есть домашние животные.

Зайцев предупредил, что хлорка может въедаться в лапы животных и провоцировать воспалительные процессы. Он также настоятельно не рекомендует ходить в аптеку, где, по его словам, шансы подхватить коронавирусную инфекцию наиболее высоки.

Напомним, что за минувшие сутки в России были официально зарегистрированы 4070 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны, 41 пациент скончался, 286 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ опубликовал вторую версию методических рекомендаций по лечению ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении говорится, что специалистами были обновлены схемы профилактики и лечения, а также комбинации лекарственных препаратов, передает RT.