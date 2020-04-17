Дарина Эрвин поделилась интимной подробностью жизни с Цекало

Лос-Анджелес, 17 апреля. Молодая художница и модель Дарина Эрвин поделилась маленькой интимной подробностью совместной жизни с Александром Цекало, которая в полной мере раскрывает романтическую натуру продюсера.

Она выложила фото, на котором видно, как обнажившийся по пояс Цекало готовит для любимой завтрак. Некоторые подписчики обратили внимание на неплохую физическую форму уже немолодого мужчины. Они полагают, что это результат увлечения йогой, о котором ранее сообщала Дарина.

Напомним, что 59-летний Цекало в прошлом году женился на 29-летней модели и художнице в стиле ню Дарине Эрвин. Девушка является уроженкой Казахстана, однако проживает в США. Несмотря на большую разницу в возрасте, совместная жизнь пары полна страсти. В конце прошлого года Эрвин порадовала мужа необычным подарком — эротической картиной с изображением обнаженной девушки и сделанной на заказ книгой, которая содержит их любовную переписку.

Впрочем, известный блогер Лена Миро усомнилась в искренности чувств Дарины к Цекало. Она выразила уверенность, что девушка вышла за артистка только из-за денег. По мнению Миро, Эрвин хорошо умеет притворяться, демонстрируя всему миру счастливый брак.

Эрвин стала четвертой женой Цекало после Алены Шиферман, Лолиты Милявской и Виктории Галушки (сестра Веры Брежневой). Многие отметили, что Дарина чем-то напоминает Лолиту в молодости. Сама Милявская, впрочем, никакого сходства с новой женой Цекало не видит. По мнению певицы, единственная черта, которая их объединяет, — это то, что обе они брюнетки.