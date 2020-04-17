Китайские СМИ рассказали, как РФ усилит Черноморский флот в ответ на угрозу НАТО

Москва, 17 апреля. В последнее время угроза со стороны НАТО растет, и это толкает Россию на ответные действия. По данным средств массовой информации, на Черном море появятся новые российские фрегаты, чтобы не допустить «свободного плавания» кораблей США.

Как пишет издание «Жэньминь жибао», РФ разместит в акватории Черного моря новейшие фрегаты проекта 22350. Ожидается, что корабли станут главной сдерживающей силой в данном регионе. Издание пишет, что Черноморский флот России подготовил пирсы, ремонтные мастерские, арсеналы и другую береговую инфраструктуру.

Ранее силы и средства Черноморского флота ВМФ России взяли на сопровождение американский эсминец «Портер» (USS Porter), который вошел в акваторию Черного моря. Стоит отметить, что с начала 2020 года американские боевые корабли дважды входили в акваторию Черного моря. Так, в начале февраля в Черное море вошел эсминец «Росс» (USS Ross) ВМС США, который оснащен многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. При этом в Пентагоне отметили, что появление американского эсминца в Черном море направлено на «укрепление отношений с региональными партнерами».

Также фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, об этом рассказала пресс-служба флот. Отмечается, что ударная группа Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела тренировки.