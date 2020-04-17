Навальный сеет панику, распространяя фейки о пропусках в Москве

Москва, 17 апреля. Скандальный блогер Алексей Навальный в очередной раз был замечен за распространением фейковых новостей. На этот раз он обратился к простой системе цифровых пропусков в Москве.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) в видеоролике на YouTube-канале «Навальный LIVE» довольно эмоционально выразил свое негодование относительно новых мер, принятых столичными властями. Блогер заявил, что сейчас самые счастливые люди на свете — «это наши разнообразные многочисленные силовики», которые сейчас якобы могут «арестовывать и гонять за то, что мы выходим на улицу».

По мнению блогера, с введением цифровых пропусков сотрудники правоохранительных органов якобы получили возможность задерживать и штрафовать абсолютного любого человека. Навальный заявил, что правоохранителям, которых он назвал «сборищем живодеров», якобы дали максимальную свободу. При этом, в действительности, ни о каком усилении контроля или давления со стороны полиции в решении московской администрации и слова нет.

Власти Москвы доступно и понятно прописали на официальном сайте мэрии систему цифровых пропусков для передвижения граждан. Такая мера касается исключительно поездок на личном, служебном или общественном транспорте. Причем перемещение по территории города с помощью транспортного средства может осуществляться не только при наличии пропусков, но и служебного удостоверения.

Псевдооппозиционер также не понимает, куда и на какое расстояние от дома он может выходить, чтобы не быть задержанным сотрудниками правопорядка.

«У меня магазин рядом с домом. Там есть рынок рядом с домом. До рынка, наверное, метров 250. А есть «Ашан» в торговом центре. Это ближайший «Ашан». До него, наверное, метров 800. Вот, если я пройду 800 метров, меня задержат? А если я пройду 300 метров, меня задержат или нет? Я реально не понимаю. Что я должен сделать? Куда я могу идти? У этого нет объяснений никаких», — говорит «борец с коррупцией».

А единственным объяснением, которое смог озвучить либерал, — «реально легализованное живодерство в нашей правоохранительной системе», которую должны «кормить» россияне в условиях, когда якобы не хватает денег на средства индивидуальной защиты врачам.

В связи с этим блогер призывает «шеймить» всех знакомых правоохранителей, поскольку, по его мнению, им должно быть якобы стыдно за то, что они работают на эту систему, пишет Nation News.

Учитывая, что московские власти доступно объяснили механизм получения пропусков, становится очевидно, что Навальный преследует свои цели: посеять панику, повысить уровень недовольство россиян в условиях пандемии и напомнить о несуществующей «машине государственного режима», которая якобы стремится установить тотальный контроль.

Такое поведение Навального и его приспешников уже стало привычным, ведь они подвергают необоснованной критике любые решения властей только для того, чтобы попытаться расшатать ситуацию в России. Хотя, не исключено, что блогер действительно не понял, как работает новая система. Однако в таком случае должно быть стыдно его соратником, которые поддерживают идеи основателя ФБК, который не может разобраться даже в такой простой инструкции.