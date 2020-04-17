Романовский: ФАН будет жить, несмотря на цензуру Google

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей американской компанией Google никак не повлияет на работу издания. Об этом заявил военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, добавив, что гордится своей работой в агентстве.

В ночь на 17 апреля аккаунт ФАН в Google и связанный с ним аккаунт YouTube были внезапно заблокированы американской корпорацией. При этом Google не назвал конкретную причину блокировки, а лишь сослался на «нарушения правил».

Маргинализация СМИ

Журналист ФАН Кирилл Романовский назвал ситуацию удивительной, но не эксклюзивной. Он напомнил, что попытки блокировок агентства в YouTube и Google происходят уже не в первый раз за последние пять лет.

«На мой взгляд, такая блокировка — это едва ли не единственный доступный нашим оппонентам метод принудительной маргинализации тех или иных средств массовой информации. Видеохостинг оставляет за собой так называемое право вообще не озвучивать причины блокировки канала. Зато одним фактом уничтожения результатов многолетней работы десятков журналистов и репортеров, рисковавших своей жизнью и свободой и работавших в джунглях и пустынях, YouTube подбросил еды и радости куче так называемых лживых экспертов. Они уже сейчас начали свои танцы в Telegram и соцсетях: мол, если заблокировали, то, значит, было за что, а авторы — маргиналы и отщепенцы. Потом эти вопли будут подхвачены русофобами, чьи каналы YouTube, разумеется, не заблокировал», — заявил Романовский.

ФАН будет жить

По мнению журналиста, «идиоты», которые радуются новости о блокировке канала ФАН, могут не надеяться, что это решение YouTube как-то повлияет на частоту публикуемых изданием материалов.

«Я спешу их разочаровать, так как мои коллеги в настоящий момент работают в Сирии, а остальные, невзирая на режим самоизоляции, работают в России, и поэтому наш медиапортал будет жить. Я полагаю, что история с YouTube на работу нашего медиапортала не повлияет никак. Также мне кажется, что работа в команде медиапортала, подвергающегося цензуре со стороны медиахостинга мирового масштаба может вызывать только гордость. Я горжусь тем, что сотрудник РИА ФАН», — добавил корреспондент.

Ранее Google принял решение о блокировке аккаунта НТВ из-за опубликованного видео первого обращения президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Не избежал репрессий и телеканал RT, аккаунт которого этой весной также был заблокирован.

Редакция ФАН обратилась к компании Google Incorporated с требованием немедленно разблокировать все аккаунты. ФАН также ждет адекватной реакции государственных органов на фактическое объявление войны российским СМИ со стороны Google.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на случившееся, назвав недопустимыми действия Google. Он выразил надежду, что корпорация пересмотрит решение, и подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».