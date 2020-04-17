Малькевич назвал блокировку Google-аккаунта РИА ФАН актом политической цензуры

Москва, 17 апреля. Власти США фактически наделили Google правом произвольно и без каких-либо оснований ограничивать свободу слова на подконтрольных ресурсах, заявил журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты Александр Малькевич.

Он напомнил, что в ночь на 17 апреля американская корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов.

«На этом канале хранились и выпуски моего авторского видеоблога «Слово на свободе» — все 60 программ. Название было во многом пророческим: говорить правду я мог ровно до того момента, пока ее хозяева не решили сказать «Стоп», — возмутился Малькевич в своем Telegram-канале.

При этом, как отметил журналист, в ответ на запросы ФАН о причинах блокировки, сотрудники Google заявили о мифических «нарушениях правил Google», но никаких конкретных примеров не указали. При том, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция ФАН не допускала, и все удаленные видео были документальными репортажами или трансляциями реальных событий. Таким образом, как подчеркнул Малькевич, их удаление является самым настоящим актом политической цензуры.

Глава ФЗНЦ напомнил, что в минувшем феврале Верховный Суд США признал YouTube «частным форумом», работа которого не ограничивается первой поправкой к Конституции США. Тем самым суд наделил видеохостинг правом блокировать и удалять любую информацию без каких-либо оснований.

И вот несколькими днями ранее корпорация Google, пользуясь этим, последовательно удалила на YouTube сначала интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, а затем обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с коронавирусом.

«Репрессивные действия такого рода легитимизируются мейнстримными СМИ США и государств ЕС путем формирования образа фантомной угрозы «российского вмешательства» в политический процесс и инициации кампаний по борьбе с «токсичным контентом», — убежден Малькевич.

По его мнению, ситуацию усугубляет то, что Google демонстрирует аномально высокую лояльность по отношению к властям Штатов, но одновременно с этим открыто пренебрегает внутренним законодательством других стран, включая Россию.

На территории РФ американские интернет-монополисты объявили полноценную информационную войну: YouTube превратился в популярную площадку для атаки на России. Естественно, вся достоверная информация российских СМИ этим сервисом планомерно блокируется.

Малькевич также обратил внимание, что Google отказывается в полной мере удалять из поисковой выдачи ссылки на ресурсы, содержащие противоправную информацию.

«Из трафика отсеиваются ссылки лишь на 70% сайтов, включенных российскими властями в соответствующий реестр», — уточнил он.

По мнению журналиста, Google и YouTube должны подчиняться российским законам, запрещающим цензуру. В противном случае эти площадки должны быть заблокированы на территории РФ.