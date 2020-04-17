Оставшаяся одна Проклова пожаловалась, что ей не с кем бить яйца на Пасху

Москва, 14 апреля. Российская актриса Елена Проклова рассказала, как празднует Пасху. Ключевую христианскую дату она привыкла отмечать с детства.

В разговоре с корреспондентом Nation News артистка поделилась, что на Пасху всегда выставляет на стол яйца, куличи и мясо, приготовленное по особому рецепту.

«Я беру банку какого-то старого варенья, беру яблочный уксус, выдавливаю туда чеснок, горчицу и этим обмазываю кусок мяса. Затем я его заворачиваю в фольгу, два часа делаю в фольге, а потом фольгу снимаю и зажариваю в открытом виде в духовке», — отметила Проклова.

В этом году артистка будет смотреть церковную онлайн-службу в одиночестве. Актрисе не с кем поддерживать традицию бить праздничные яйца на Пасху.

«В детстве да, а сейчас нет. Сейчас не с кем биться», — пожаловалась артистка.

Христианские церкви с разных уголков мира изменили пасхальные традиции, чтобы не допустить массового заражения прихожан. Сообщается, что в некоторых странах священники могут понести наказание, если осмелятся провести публичную службу во время пандемии коронавируса. Однако, несмотря на эпидемию, церковные власти обещают, что благодатный огонь доставят из Иерусалима во все христианские церкви, передает телеканал «360».