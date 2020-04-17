В ДНР назвали «чудовищным» состояние переданных Киевом людей

Украина затягивает обмен, чтобы скрыть издевательства на удерживаемыми лицами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Обмен пленных

Накануне состоялся первый в этом году обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Процедура обмена прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.

Украина передала ДНР десять человек и забрала десять.

Киев и Донбасс договорились об обмене 8 апреля: тогда предполагалось, что ДНР отдаст Украине восемь человек, а заберет десять. Однако затем Киеву решили отдать девять человек в обмен на 11 жителей республики, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Чудовищное состояние»

Как отметил Владимир Бидевка, несмотря на постоянное затягивание процесса обмена пленными со стороны Украины, представителям ДНР в Минске удалось довести до логического завершения очередной этап обмена удерживаемыми лицами.

«Обмен состоялся. Оценивая чудовищное состояние наших соотечественников, хочу сказать, что Украина в очередной раз показала свою антигуманную сущность. Изможденные, со следами пыток и истязаний, они все нуждались в медицинской помощи. Убежден, международные организации обязаны обратить на это самое пристальное внимание», — пояснил Владимир Бидевка.

По его словам, Украина каждым своим действием подтверждает, что права человека в этой стране не имеют ценности. Киев намеренно затягивает обмен, в том числе для того, чтобы скрыть правду об издевательствах над людьми.

«К сожалению, пункт пятый Минских соглашений об обмене всех установленных на всех установленных Киев до сих пор выполнять до конца не собирается. В украинском плену еще находится много наших земляков, и хотя президент Владимир Зеленский пообещал провести очередной обмен по окончанию карантина, мы к таким обещаниям привыкли относиться с недоверием. Украинская власть много обещает, но мало делает. Тем не менее рассчитываем на содействие стран «нормандского формата» и надеемся, что в ближайшее время все незаконно удерживаемые Украиной окажутся на свободе», — заключил Владимир Бидевка.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.