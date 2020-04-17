Вострецов обратится в прокуратуру для проверки законности блокировки YouTube-аккаунта ФАН

Москва, 17 апреля. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов обратится в прокуратуру для проверки законности действий администрации видеохостинга YouTube, заблокировавшего официальный аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН). Об этом парламентарий рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

Вострецов уверен, что действия YouTube могли нарушить законодательство нашей страны.

«Удаление аккаунта российского СМИ — это нарушение свободы слова. Это никак не вяжется с демократическими принципами, которые якобы исповедует эта американская компания, и в целом страна. Ранее они блокировали телеканал Russia Today, а потом даже выступление нашего президента Владимира Путина. Они просто не хотят, чтобы в мире знали правду. Подают исключительно однобокую информацию. Это настоящая антироссийская пропаганда. Я считаю, что такие действия недопустимы, и намерен обратиться в Генеральную прокуратуру для проведения проверки законности этих действий», — заявил депутат.

Также Вострецов напомнил, что YouTube является подразделением американcкой компании Google.

«У компании Google есть офис в России, и они должны подчинятся российским законам», — резюмировал парламентарий.

Напомним, в ночь на 17 апреля YouTube заблокировал аккаунт ФАН, ссылаясь на некие «нарушения правил» без указания конкретных причин. При этом агентство не допускало нарушения российского или международного законодательства, а также правил Google. Из-за возмутительных действий YouTube были уничтожены десятки тысяч репортажей и документальных фильмов ФАН.

Ранее действия американской корпорации прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал блокировку аккаунта ФАН недопустимой и неприемлемой и выразил надежду, что решение Google будет пересмотрено.