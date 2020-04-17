Российский врач рассказал о препарате, который поможет в лечении коронавируса

Москва, 17 апреля. Итальянские медики приступили к исследованиям гепарина и его аналога эноксопарина, которые рассматриваются как средство для лечения от коронавируса. По словам российского врача Николая Косенкова, он сам тестировал гепарин еще в советское время.

По словам профессора, пандемию в России можно остановить. Как пишет Nation News, Косенков испытывал препарат 1970-х годах. Он учился на пятом курсе Военно-медицинской академии и был направлен в Ленинград для оказания помощи больным гриппом.

Врач не был привит, но его однокурсники, несмотря на то, что сами были привиты, заболели. Косенков испугался за свое здоровье, вспомнил о своих исследованиях применения гепарина при лечении тяжелых септических заболеваний. Выводы по итогам работы он опубликовал в 1977 году.

«На основе знаний о химических свойствах гепарина пришло решение применить его сублингвально. И я не заболел! Этот случай привел меня к мысли, что гепарин можно применять для профилактики вирусных заболеваний», — объяснил эксперт.

Ранее ученые рассказали об опасности диабета при COVID-19. Повышенный уровень глюкозы в крови при коронавирусе может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы и привести к осложнениям.

Специалисты отметили, что страдающие сахарным диабетом люди тяжелее переносят грипп и, вероятно, коронавирус. Это происходит из-за того, что иммунная система при проникновении вируса в организм начинает вырабатывать цитокины, которые координируют борьбу клеток с патогеном.

У некоторых пациентов цитокинов вырабатывается чересчур много, что ведет к возникновению цитокинового шторма. В результате атаке иммунной системы подвергаются как пораженные, так и здоровые ткани, и грозящие летальным исходом воспалительные процессы охватывают весь организм.