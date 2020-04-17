Манукян предложил наказание для пошутившего на полицией и коронавирусом «пуськи» Верзилова

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян предложил наказание для участника скандальной группы Pussy Riot Петра Верзилова, разгуливающего по Москве в полицейской форме и нарушающего режим самоизоляции.

Ранее появилась информация, что Верзилов был задержан в Москве, когда прогуливался в форме полицейского. Информация появилась на сайте ГУ МВД РФ по Москве. Фамилия задержанного в репортаже не была указана, но выложенная полицейскими видеозапись не оставляла сомнения в личности провокатора.

Таким образом, Верзилов не только незаконно надел полицейскую форму, что является административным правонарушением, но также злостно и демонстративно нарушил режим самоизоляции, введенный в Москве в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусной инфекций, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей блогер и общественник Вадим Манукян.

«Группа Pussy Riot уже давно зарекомендовала себя как мастера провокации, — напомнил Манукян. — Но если раньше все крутилось вокруг [осужденных за хулиганство, а затем амнистированных] Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, то сегодня эти дамочки ушли в свободное плавание, а их преемником в группе фактически единолично стал Петр Верзилов. О нем долгое время не было слышно, с момента его выходки, когда он также в форме полицейского выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России».

Видимо, оправившись от болезни и соскучившись по скандальной славе, Верзилов снова решил напомнить о себе, попиарившись на модной теме нарушения самоизоляции по коронавирусу, говорит Манукян. При этом, похоже, «пуська» снова легко отделается, и это возмущает собеседника ФАН.

По данным полиции, на Верзилова составили два административных протокола — о незаконном ношении форменной одежды и о нарушении режима самоизоляции.

«Вот он снова «пошутил» над полицией, появившись в общественном месте в форме полицейского, и снова для него все закончится незначительным штрафом! — возмущен Манукян. — Может, уже пора внести изменения в статью 327 УК РФ, приравняв незаконное ношение формы полицейского или сотрудника Росгвардии к подделке документов? А тогда речь уже пойдет об уголовном преступлении: статья 327 УК РФ, до двух лет лишения свободы! Ведь, по сути, фальшивый полицейский в форме ничем не отличается от человека с фальшивым удостоверением полицейского. Кроме того, зря слабый здоровьем «пуська» Верзилов во время эпидемии «шутит» над коронавирусом, нарушая режим самоизоляции. Так ведь снова захворать недолго. Пусть бережет свое здоровье и соблюдает правила, установленные мэром Москвы».

В 2018 году группа Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу устроила акцию «Милиционер вступает в игру». Участники группы, в том числе Петр Верзилов, выбежали на поле «Лужников» во время матча между Хорватией и Францией. Участники акции были задержаны, но отделались административными протоколами.

В марте 2012 года три участницы группы Pussy Riot были арестованы по обвинению в хулиганстве в связи со скандальной акцией в храме Христа Спасителя. Две участницы акции — Надежда Толоконникова и Мария Алехина — были приговорены к реальным срокам лишения свободы.