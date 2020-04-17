«Союз МС-15» прибыл на Землю. События дня. ФАН-ТВ

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане Космический корабль «Союз МС-15» сегодня благополучно вернулся на нашу планету, совершив пилотируемое приземление в Казахстане. Эвакуация судна и экипажа запланирована с учетом всех мер предосторожности, чтобы исключить возможность заражения космонавтов. Сейчас они чувствует себя хорошо, но комплексное медобследование еще пройдут на Байконуре. После чего двое членов экипажа — американцы Джессика Меир и Эндрю Морган — отправятся в США, а командир корабля Олег Скрипочка — в Москву. С завершением очередной миссии космонавтов поздравляли во всем мире, но только глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter поименно обратился только к астронавтам, своим соотечественникам, хотя на официальном сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа.

Путин предложил помочь малому и среднему бизнесу Владимир Путин предложил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса средства на выплату зарплат сотрудникам. Речь о тех отраслях, работа в которых встала из-за коронавируса. С инициативой президент выступил на совещании с членами правительства. По словам главы государства, это должна быть прямая безвозмездная финансовая помощь. «Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — сказал Путин.

Итоговые проверочные работы в школах перенесут Итоговые проверочные работы в школах будут перенесены на начало следующего учебного года. Обычно перед летними каникулами их пишут все учащиеся среднего звена. Министерство просвещения провело серию консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родителями, после чего приняло соответствующее решение. Сейчас все школы страны в обязательном порядке переведены на дистанционное обучение. Как с ним справляются школы, дети и родители оценить пока невозможно, но эта тема одна из самых резонансных в Сети.