Доктор Самойлов рассказал, зачем здоровым людям надевать маски перед выходом на улицу

Москва, 17 апреля. Специалисты рассказали, кому и зачем нужно носить защитные медицинские маски в период пандемии коронавирусной инфекции. Мнения людей на этот счет сильно расходятся, но глава Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна Александр Самойлов внес ясность в данный вопрос.

Медик заявил, что медицинские маски оберегают здоровых людей от коронавирусной инфекции, а зараженных граждан защищают от возможности стать переносчиком опасного вируса. Он подчеркнул, что использовать маски в первую очередь должны больные люди или те, кто имеет явные симптомы заболевания. Однако защита не помешает и остальным гражданам, потому что коронавирусная инфекция далеко не сразу проявляет себя в характерных симптомах. Самойлов отметил, что маска помогает нам воздерживаться от касаний лица руками, передает «Пятый канал».

«Вирус может передаваться контактным путем. Когда мы идем в магазин, еще куда-то, берем рукой ручку двери, чтобы мы не смогли себя тронуть, почесать нос, уголок рта, глаза, и не произошел контактный путь заражения», — рассказал Александр Самойлов.

Он также посоветовал почаще пользоваться одноразовыми перчатками во время прогулок на улице. Они обезопасят вас от лишних контактов с поверхностями, на которых могут быть различные инфекции. Их правильное ношение существенно минимизирует риски заражения.

«Возможность помыть руки есть там, где имеется кран. На улице такой возможности нет. Поэтому есть смысл находиться при этом в перчатках», — подытожил эксперт.

Он порекомендовал снимать перчатки по возвращении с улицы, а затем тщательно мыть руки с мылом.