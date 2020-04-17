Более 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом

Москва, 17 апреля. Вспышка коронавируса произошла в Нахимовском морском училище в Москве. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны РФ.

«В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», — говорится в сообщении.

Все заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания и высокой температуры нет. Пациенты находятся под пристальным наблюдением медиков. В Минобороны полагают, что инфекция была занесена одним из преподавателей при контакте с гражданским лицом в Москве.

Отметим, что учащиеся и преподаватели Нахимовского училища к репетициям парада Победы в Алабино не привлекались.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Тюменском высшем военном инженерном командном училище. Инфекция выявлена у 14 военнослужащих и у одного гражданского сотрудника учебного заведения. Как и в случае с нахимовцами, у курсантов не обнаружилось симптомов и повышенной температуры тела. В учебном заведении регулярно проводится проверка состояния людей и дезинфекция помещений.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост на 4 тыс. человек в сутки). 2,5 тыс. пациентов выздоровело, 273 скончалось.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.