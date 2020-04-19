Россия вступилась за футбольных болельщиков, томящихся во французской тюрьме

Российские футбольные болельщики Павел Косов и Михаил Ивкин более двух лет ожидают суда присяжных и вынесения приговора во Франции в тюрьме Марселя «Бауметт». Сейчас их положение осложняется опасностью заражения коронавирусом — в тюрьме уже есть больные из числа заключенных и надзирателей.

Родственники и друзья добиваются перевода россиян на домашний арест, но для этого не хватает политических рычагов. Более того, знакомые с юридическими тонкостями утверждают, что и само дело — политическое.

В ситуации разобралось Федеральное агентство новостей.

Англия и Франция против России

Ранее СМИ подробно писали о болельщике Павле Косове, но совсем ничего — о Михаиле Ивкине, так что создавалось впечатление, будто в марсельской тюрьме сидит только один российский футбольный фанат. Французское следствие пытается связать их истории вместе и предъявить совместное обвинение, но у прокуроров не получается сделать это с февраля 2018 года.

Михаил Ивкин (в этом году в тюрьме он встретил 34-й день рождения) до ареста жил в Москве, строил карьеру тренера в одном из престижных спортивных клубов столицы, воспитывал троих детей. В 2016 году он решил съездить на чемпионат Европы по футболу в Марсель и поддержать сборную России на мачте против Англии. Команды тогда сыграли вничью, но встречу сборных омрачили столкновения фанатов накануне и в день игры. 10 июня между российскими и британскими болельщиками завязалась перепалка, в которую пришлось вмешаться полиции.

11 июня британские фанаты устроили потасовки в Старом порту Марселя, закидали полицейских бутылками и стульями. В одной из этих стычек участвовал футбольный фанат Эндрю Бэйч, причем так активно, что получил травму и попал в больницу. Французские СМИ даже поспешили написать, что Бэйч погиб, но он выписался и самостоятельно уехал из госпиталя.

Французское следствие считает, что в больницу его по предварительному сговору «отправили» именно российские болельщики Косов и Ивкин. Известно, что на момент драки англичанин был в состоянии сильного алкогольного опьянения: экспертиза подтвердила наличие 1,87 промилле в крови. Кроме того, Бэйч ранее привлекался к ответственности за хулиганские выходки.

О том, что Франция обвинила их в причинении вреда здоровью Эндрю Бэйчу, Ивкин и Косов узнали только в феврале 2018 года, когда разными рейсами летели в Испанию на матч «Атлетико» (Бильбао) – «Спартак». Михаила задержали на пересадке в Мюнхене, Павла — на стыковочном рейсе в Кельне.

Некоторые российские Telegram-каналы позже писали, будто Михаил был в курсе, что его разыскивает Интерпол, но это не так.

«После событий, произошедших 11 июня 2016 года на Евро-2016, и до задержания в аэропорту Мюнхена 21 февраля 2018 года Ивкин ни разу не был уведомлен ни российскими, ни французскими, ни английскими властями о возбуждении в отношении него уголовного дела», — говорится в описании дела, которое передал ФАН юрист, друг семьи Петр Куршин.

В нарушение всех процедур и установленных процессов Михаила никто ни разу не вызвал на допрос для дачи показаний и проведения в отношении него необходимых следственных мероприятий. Вместо этого правоохранительные органы Франции и Англии, не уведомив правоохранительные органы России, предположительно установили личность Ивкина по социальным сетям и только 1 декабря 2017 года подали информацию в Интерпол о его международном розыске и задержании.

«Это изначально лишило его права проявить свою сознательную гражданскую позицию в отношении соблюдения закона, открыто участвовать в ходе исследования и установления всех фактических обстоятельств дела и любыми иными доступными способами сотрудничать со следствием», — считает юрист.

После несправедливых обвинений болельщиков в российских СМИ семья Михаила перестала общаться с прессой, рассказывает ФАН журналист Sport24.ru Антон Дорофеев, автор программы, посвященной делу Ивкина.

«Он отец троих детей, одному из которых на тот момент было несколько месяцев. Поехал бы он на матч, зная, что его ищет Интерпол? Конечно, нет!» — считает Антон Дорофеев.

Это же утверждают в программе Дорофеева «В движе» и друзья Михаила Ивкина. Михаил не мог знать, что его разыскивает Интерпол, полагают знакомые с материалами дела, потому что ему не за что было считать себя виновным. На видеоматериалах, которые пока являются главными свидетельствами обвинения, видно, что если кто и довел Эндрю Бэйча до больницы, то это вряд ли россиянин Ивкин.

«На записи видно, как задержанный Ивкин, защищаясь от угрожающих его жизни и здоровью действий английских болельщиков, отмахиваясь от летящих в его сторону бутылок, камней и стульев, с целью противодействия агрессии англичан сам бросает в ответ легкий алюминиевый стул, который случайно касается предплечья Эндрю Бэйча, не причиняя при этом ему никакого вреда, — значится в обстоятельствах дела. — Также из видеоматериалов легко установить, что Михаил пробегает рядом с пострадавшим в тот момент, когда его ударяют по голове и валят на землю другие болельщики. При этом сам Михаил находится на расстоянии не меньше метра от г-на Бэйча и до него не дотрагивается».

Примечательно, что видеоматериалы, из которых можно сделать вывод о невиновности Ивкина, тем не менее, стали главным доказательством для задержания и вынесения обвинительного заключения в отношении Михаила.

«По мнению французской стороны, они [Ивкин и Косов] были знакомы и давно договорились о том, что приедут в Марсель и будут бить англичан, — комментирует Антон Дорофеев. — Это не так! Мы знаем от друзей Михаила, что они познакомились уже по дороге в Марсель».

Есть потерпевший, который не был ни на каких следственных действиях, добавляет Антон. И хотя, по версии следствия, Бэйч получил повреждения, граничащие с угрозой жизни, в социальных сетях видно, что он прекрасно себя чувствует, посещает футбол и пьет пиво с друзьями.

«Да, Михаил в момент стычки находился в том же месте. Но из видео очевидно, что Ивкин просто пробегал мимо, кинул обратно прилетевший ему стул, который задел Бэйча по касательной, но не трогал его. Удар ему наносил Косов, поэтому ситуация у парней немного разная, — указывает Дорофеев. — Но и удар Павла, судя по всему, вряд ли мог привести к параличу, на котором настаивает следствие».

Русские — не агрессоры

Адвокат Михаила Ивкина во Франции Жульен Пинелли утверждает, что французская сторона с самого начала предвзято относится к делу. В ходе следствия уже несколько раз, в том числе при рассмотрении ходатайств, Михаила называли «русским агрессором и хулиганом, приехавшим в Марсель устраивать беспорядки». По мнению адвоката, это связано с французским стереотипом «русские = агрессоры», но в отношении Ивкина он совершенно не обоснован.

«Применение термина «хулиганство» может привести к искажению фактов и неверной трактовке обстоятельств при вынесении решения судом по делу Ивкина, — говорится в описании дела. — Адвокат подчеркивает, что представленные французской стороной доказательства являются крайне спорными, сомнительными и недостаточными для подтверждения виновности Ивкина».

По мнению адвоката, обвинения могут повлечь за собой вынесение ошибочного и необоснованного приговора по уголовным статьям 223-10, 222-9, 232-444, 222-47 и 222-48 Уголовного кодекса Франции, предусматривающим максимальный срок заключения — 15 лет лишения свободы.

Спортивный журналист Антон Дорофеев представил нам свою версию событий, описав типичное поведение английских болельщиков на футбольных зрелищах.

«Граждане Великобритании известны своим нравом, — говорит Дорофеев. — Наш условный «Тагил» в подметки не годится этим товарищам, которые любят приехать за два-три дня в город, где играет их клуб, оккупировать его толпами в 200–300 человек, напиваться и поливать все вокруг алкоголем. Эти граждане на протяжении трех дней громили Марсель, и французская полиция ничего с этим не делала. Как это все могло случиться? Нашим соотечественникам могло не понравиться, что им бутылка прилетела в голову или что им помочились на ботинок… А дальше — сами понимаете».

Друзья семьи Ивкиных считают, что Михаил стал жертвой политических игр: примерно через неделю после его ареста в Лондоне разразился скандал с «делом Скрипалей», и потенциальный русский обидчик английского фаната попал в его шлейф.

«Конечно, это просто догадка, но Франция в том деле поддержала Англию, вслед за ней называла Россию «империей зла», — рассуждает в программе Дорофеева друг семьи Антон Полухин. — И в этот самый момент происходит задержание Миши… Совпадает и то, что пострадавший из Англии. И на этом политическом фоне принято решение не лезть в это дело, чтобы не разжигать костер, а просто ждать и затягивать следствие».

Если бы у следствия были прямые доказательства вины Ивкина, то дело уже шло бы к обвинению, считает его друг.

«Но пока мы видим какие-то качели: «У нас что-то есть, но мы не докопали, поэтому подождите еще», — объясняет Полухин. — И они понимают, что в случае оправдания будет встречный иск на возмещение морального ущерба, и он будет значительным».

В материалах юриста Петра Куршина также указано это мнение.

«Мы считаем, что уголовное преследование в отношении Ивкина Михаила Геннадьевича со стороны Французской Республики и Соединенного Королевства Великобритании носит отчасти политический мотив, целью которого является дискредитация образа гражданина России в глазах западной общественности», — заявляют сторонники российского болельщика.

«Человека надо возвращать домой»

Группа поддержки Ивкина просит дипломатов и политиков повлиять на ход дела. Адвокат Жульен Пинелли также считает, что Ивкину нужна помощь его страны.

«Мы запросили помощь у российских властей и рассчитываем на поддержку в данном вопросе, — говорит он. — Мой клиент никогда не подвергался судебным преследованиям в России, он любящий отец и супруг. Мы надеемся на помощь российского государства с тем, чтобы он был освобожден».

Дело российских футбольных болельщиков дошло до МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова озвучила их проблему на одном из официальных брифингов и пообещала сделать все, чтобы «активизироваться на этом направлении». После этого в марсельской тюрьме Михаила Ивкина в срочном порядке посетил представитель консульства РФ — это был третий визит за два с лишним года заключения.

Представитель Ивкина в России Петр Куршин рассказал ФАН, что в апреле консульство России во Франции отправило письма в адрес французских коллег и в адрес генпрокурора апелляционного суда Экс-ан-Прованса по вопросу изменения меры пресечения Михаилу с заключения на домашний арест.

Еще одно письмо генконсулу с депутатским запросом Александра Ющенко МИД РФ отправить адресату отказался, сославшись на ограничительные меры, введенные французскими властями в связи с эпидемией коронавируса. Друзья семьи недоумевают, почему подобное обращение нельзя отправить по электронной почте или через системы электронного документооборота.

Коронавирус помешал донести историю Михаила Ивкина и до президента России Владимира Путина: с просьбой вмешаться в ситуацию к главе государства обратился Вячеслав Фетисов. Подробную информацию по делу марсельских узников должны были лично передать президенту, но введение карантина приостановило ход событий.

Федеральное агентство новостей связалось с депутатом Госдумы Александром Шериным, который также принимает участие в судьбе Ивкина. Он успел направить свой депутатский запрос, но обратной связи препятствует все тот же карантин.

«Надо этот вопрос заканчивать: у Михаила жена, трое детей ждут, — заявил Шерин в разговоре с ФАН. — Если какие-то были претензии, они должны быть сняты. Выводы всеми сторонами уже сделаны, и думаю, надо человека возвращать домой. МИД должен подключиться к этому более активно».

Российский президент продемонстрировал миру пример гуманизма, выпустив гражданку Израиля Нааму Иссахар, напомнил парламентарий.

«Мы имеем право требовать аналогичного гуманного отношения, — уверен Шерин. — За каждого гражданина надо биться, чтобы они не сидели за границей в тюрьмах. Они должны чувствовать защиту государства в каждой точке мира».

По словам друзей Михаила Ивкина, только эта поддержка сейчас может помочь российским болельщикам. Сторона защиты надеется хотя бы на один из трех вариантов: перевод на домашний арест до решения суда, экстрадиция в Россию и домашний арест до решения суда уже на родине или сокращение сроков ожидания суда во Франции.

«Министр юстиции Франции (Николь Беллубэ. — Прим. ФАН) сообщила, что сейчас есть возможность проводить слушания в онлайн-режиме, — рассказал ФАН Петр Куршев. — Из французских СМИ мне известно о случаях перевода заключенных под домашний арест. Рекомендовано перевести домой или вовсе отпустить порядка 5000 осужденных, а тех, кто ожидает суда, и вовсе рекомендовано по максимуму перевести на иные формы содержания в период пандемии».

Михаил — не рецидивист, у него нет судимости, он ранее не привлекался, не обвинялся, да и к этому делу он сильно притянут — но сидит уже 2,5 года, напомнил адвокат. По мнению юриста, вывести ситуацию на новый уровень могло бы личное вмешательство министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Юридической помощи российским фанатам за рубежом в таких ситуациях никто от государства не оказывает, — подчеркнул ФАН представитель фанатского движения в Санкт-Петербурге Павел Сергеев. — Мое мнение по делу Павла и Михаила — это полнейший беспредел».

Это не первый случай такой агрессии к россиянам, отметил Сергеев.

«Фанат «Зенита» Максим «Снайпер» полгода отсидел в Чехии в прошлом году за участие в беспорядках. В мае должно состояться судебное слушание с участием питерских фанов «Зенита», которых баски обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений полицейским, хотя это ребят избили, — рассказал собеседник ФАН. — К сожалению, футбольных фанатов даже у нас на родине считают экстремистами, радикалами, террористами — да кем только не считают…»

Чтобы разрушить этот стереотип в отношении Михаила Ивкина, его родственники и друзья запустили в Интернете петицию в поддержку всех россиян, ожидающих суда во Франции в период пандемии, а их около ста человек, — на примере футбольного болельщика.

В социальной сети Instagram идет челлендж в поддержку Михаила с тегами #правдазаМишу, #правдазаПашу и #свободуузникамМарселя.

«Пожалуй, здесь могут помочь уже только чиновники и политики, — считает Антон Дорофеев. — Сейчас их время спуститься со своих высот на человеческий уровень и помочь ребятам».

Самым сложным в съемке программы о деле футбольных фанатов, рассказывает он, было задавать вопросы Юлии — жене Михаила. И слушать о том, как без отца начинает ходить младший сын Миша, как вплоть до самого карантина в одиночку ездил на соревнования по дзюдо и боксу старший Кирилл. И как дочка Милана просит папу больше не «тренировать спортсменов в другой стране, чтобы заработать на игрушки» (так объясняет ей мама), а приезжал к ней.

ФАН отправил запросы в МИД России и в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Мы постараемся узнать, какие меры предпринимает государство для помощи российским болельщикам и может ли дело Михаила Ивкина и Павла Косова выйти на тот же уровень, что и дело израильтянки Наамы.