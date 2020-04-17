В Совфеде предложили обязать страховщиков ремонтировать гарантийные авто у дилеров

Москва, 17 апреля. В Совфеде РФ предложили обязать страховые компании направлять автомобили, на которые действует гарантия производителя, на ремонт после ДТП только к официальным дилерам. Соответствующую поправку в закон об ОСАГО направил правительству председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор считает, что нынешнее законодательство не позволяет автовладельцам получить качественный ремонт по страховке после дорожного происшествия.

«Законом определен двухгодичный срок, в течение которого новое транспортное средство, находящееся на гарантии изготовителя, направляется на ремонт к официальным дилерам-представителям изготовителя», — приводит выдержку из законопроекта Кутепова «Парламентская газета».

Член Совфеда напомнил, что почти у всех производителей срок действия гарантии на автомобили значительно превышает два года. Кутепов предлагает обязать страховщиков направлять машины на ремонт к официальным дилерам в течение всего гарантийного срока.

Кроме того, сенатор считает необходимым увеличить допустимые сроки ремонта по страховке с 30 до 45 дней, передает «Царьград». По словам Кутепова, иногда установленные сроки не удается соблюсти в связи с ожиданием поставки необходимых запчастей, из-за чего СТО отказывают автовладельцам в ремонте.

Также член Совфеда назвал неэффективной методику расчета стоимости работ и запчастей по справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА). По словам сенатора, указанные там цифры не соответствуют среднерыночным ценам, из-за чего официальные дилеры отказываются сотрудничать со страховыми компаниями, пишет Infox.ru.

Ранее в РСА объяснили, как оформить полис ОСАГО во время пандемии коронавируса. Банк России уже рекомендовал страховщикам заключать договоры без диагностических карт.