Джума: Блокировка ФАН в Google – жест отчаяния тех, кто хочет скрыть правду

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей американской корпорацией Google является «жестом отчаяния» и направлена на сокрытие правды о событиях, происходящих по всему миру. С такой точкой зрения выступил специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Двойные стандарты

Ночью 17 апреля Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним YouTube-аккаунт без объяснения причин. В результате были уничтожены тысячи репортажей и документальных фильмов агентства.

«Сложно представить, что было бы, если бы, к примеру, российская власть заблокировала медиаконтент иноагентов, активно работающих на территории РФ. Какой бы вопль поднялся в США, в Великобритании. Этот вопль был бы поддержан Google, Facebook, Twitter и иже с ними, я в этом уверен. Вопль о «цензуре», «отсутствии свободы слова» в России, «тиране-Путине», «авторитарном режиме», душащем все и вся. Однако в отношении нас все вышеперечисленное возможно, не является преступлением и, более того, поддерживается. Поддерживается молчанием тех, кто должен реагировать», — сказал Аббас Джума.

Блокировку аккаунта ФАН на западной платформе беспрецедентным случаем назвать нельзя. Ранее такое уже происходило. В этот раз под репрессивную гребенку Google попали и материалы Аббаса Джумы.

«Я точно знаю, что не нарушал никаких законов, в том числе правил Google. Среди моих репортажей есть и те, которые никак не соприкасаются с политикой: это образовательный контент, в частности — репортаж из Каира, из района Забалин — «города мусорщиков». Замечательное, познавательное документальное кино, над которым мы работали многие недели, и которое было также заблокировано. Совершенно непонятно, на какой основе, по какой причине», — рассказал журналист.

Жест отчаяния

Претензий к контенту быть не может, уверен он. По одной простой причине: материал является полностью авторским. Аббас Джума призвал Google пересмотреть решение о блокировке.

«Призываю еще раз независимым взглядом проанализировать тот контент, который подвергся цензурированию. Уверен, если будет проведено расследование, блокировку должны будут снять. Другой вопрос, будет ли это расследование проведено? Сдается мне, что подобный жест — жест отчаяния, я бы сказал, — направлен на то, чтобы скрыть правду. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы существовала альтернативная точка зрения. Причем эта точка зрения выглядит крайне убедительно», — считает Аббас Джума.

Журналисты Федерального агентства новостей всегда находятся в центре событий. Репортеры освещают происходящее в самых труднодоступных и опасных уголках мира, сообщают новости, снимают репортажи и документальные фильмы.

«Разумеется, это не может радовать тех, кто годами последовательно манипулирует фактами относительно тех мест, из которых делаются репортажи. Это Сирия, Ирак, Иран, страны Африки. Разумеется, те, кто хотел бы скрыть правду, не придумали ничего лучше, кроме как взять и просто стереть все, предать забвению, наложить санкции, заблокировать. Вот их методика — тех, кто постоянно ратует за свободу слова и отсутствие цензуры», — резюмировал Аббас Джума.

Федеральное агентство новостей требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех аккаунтов редакции и восстановления удаленных видеороликов, являющихся собственностью СМИ. ФАН также обратился с просьбой повести расследование деятельности компании Google к Госдуме, Генпрокуратуре РФ и другим ведомствам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя блокировку аккаунта ФАН, назвал недопустимыми действия Google. Он выразил надежду, что корпорация пересмотрит решение, и подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».