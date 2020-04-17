Сирия, 17 апреля. Террорист группировки «Джебель ат-Туркман» был нейтрализован в северной части Латакии. Курдские боевики провели аресты в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. ВС Турции обнаружили тайник с оружием РПК на севере Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нейтрализовали боевика группировки «Джебель ат-Туркман» на севере Латакии; потеряли одного из солдат в результате нападения неизвестных в Даръа.

ВС Турции: сообщили о выявлении тайника с оружием РПК на севере Ирака.

Протурецкие силы: подозреваются в совершении вылазок в контролируемых SDF**** районах в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: провели аресты в лагере для беженцев «Аль-Хол» в Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в северо-восточных районах Хасаки.

Провинция Латакия

Возобновились столкновения на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков антиправительственных бандформирований в северных районах Латакии. Стычки отмечаются в Туркоманских горах. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в результате вооруженного противостояния был ликвидирован один из боевиков группировки «Джебель ат-Туркман» по имени Махир Кочек. Толчком для начала стычек стали провокационные обстрелы со стороны радикалов. Как известно, террористы и прежде неоднократно нарушали режим прекращения огня на данном направлении.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошло новое нападение на одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестные застрелили лейтенанта правительственных войск неподалеку от населенного пункта Хирбет-Каис на западе региона. Предполагается, в совершении налета были замешаны террористы, которые ушли в подполье еще во время операции «Базальт».

Напомним, Хирбет-Каис был освобожден в июле 2018 года. Оккупировавшие его боевики согласись передать город под контроль правительственных подразделений после переговоров, проведенных при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

Сразу две вылазки неизвестных произошли в северной части Ракки. Медиапортал SOHR сообщает о поджоге неизвестными двух автомобилей в административном центре региона. Инцидент произошел в квартале Ас-Синаа. Кроме того, поступили данные о взрыве гранаты в городе Айн-Исса, занимаемом «Демократическими силами Сирии» (SDF). Более подробные сведения о случившемся пока формируются. Предполагается, что к организации обеих вылазок имеют отношение боевики протурецких формирований, под контролем которых находятся северные районы провинции.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели аресты в лагере для беженцев «Аль-Хол». Как передает новостной портал Al Nour, несколько человек были задержаны по неизвестным причинам. Напомним, в пункте временного размещения наряду с беженцами содержатся также члены семей террористов «Исламского государства»1, которые не раз устраивали в лагере пожары, организовывали нападения на охранников, а также и на других поселенцев.

Между тем в воздушном пространстве на северо-востоке провинции были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. Вылеты осуществлялись в районе населенного пункта Маабади. Предполагается, что авиация сопровождала очередной американский конвой, о прибытии которого из Ирака стало известно ранее. Напомним, США увеличивают военный контингент на своих военных базах, чтобы расширить незаконную добычу и вывоз сирийской нефти.

Ирак

Минобороны Турции сообщило об итогах спецоперации по выявлению укрытий группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в северной части Ирака. Согласно опубликованным данным, обследование местности в районе Хафтанин привело к обнаружению схрона РПК, в котором находилось большое количество ракет, пусковых установок, минометов, гранат, а также приборы ночного видения. Напомним, Анкара действует на севере Ирака в рамках третьего этапа операции «Коготь», целью которой является борьба с террористами РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.