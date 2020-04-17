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Вирусолог Комиссаров назвал сроки спада эпидемии коронавируса

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Вирусолог Комиссаров назвал сроки спада эпидемии коронавируса

Москва, 17 апреля. Заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться летом, считает заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Андрей Комиссаров.

«Скорее всего, заболеваемость начнет снижаться летом, но, вероятно, что вирус SARS-CоV-2, который вызывает заболевание COVID-19, вернется к нам осенью. То есть он не исчезнет, а станет сезонным», — оценил Комиссаров сроки спада эпидемии коронавируса.

Вирусолог добавил, что в 2009 году человечеству пришлось столкнуться с так называемым свиным гриппом, который со временем стал менее агрессивным. Как сказал Андрей Комиссаров, есть и неопасные коронавирусы, которые характеризуются сезонностью. 

По словам Комиссарова, у человека к вирусам формируется нестойкий иммунитет. Подобными инфекциями люди болеют три-четыре раза в год.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры, школы и вузы работают в дистанционном режиме, многие работодатели перевели свои сотрудников на удаленку.

Как заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, эпидемия коронавирусной инфекции в России достигнет пика в последней декаде апреля. По его словам, перед майскими праздниками темпы заболевания коронавирусной инфекцией пойдут на спад. 

Вирусолог Комиссаров назвал сроки спада эпидемии коронавируса

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Источник: Российская газета
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