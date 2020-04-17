Комаровский дал совет врачам, которые хотят уволиться из-за коронавируса

Киев, 17 апреля. Медикам, у которых возникают мысли уволиться из-за пандемии коронавируса, нужно вести себя как солдат на поле боя — он не может убежать, так и медик не может оставить своих пациентов», считает украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

При этом он обратил внимание, что между врачом и солдатом все же есть разница. И заключается она в том, что врач, который во время эпидемии работает без средств индивидуальной защиты, подвергает опасности себя и своих близких.

Помимо этого, Комаровский посоветовал медикам, которые захотели уволиться, подумать о том, находятся ли они в группе риска.

«Если вам за 60, если у вас ожирение, курение, гипертоническая болезнь, вы должны уходить», — заключил доктор.

Эксперт подчеркнул, что в этом нет ничего аморального, потому что никому не станет легче, если доктор будет умирать рядом со своими пациентами.

Еще один вопрос, который, по мнению Комаровского, должны задать себе медики — смогут ли они пережить вспышку коронавируса, не возвращаясь домой. Помимо этого, как отметил телеведущий, врачам нельзя забывать, что медицина — это смысл жизни для многих. Поэтому тем, у кого «главный врач — негодяй», не нужно предавать свои идеалы. На это не должно влиять то, что начальник «сидит, как мышь, и боится рот открыть, чтобы не получить втык от мэра, от губернатора».

Ранее Комаровский объяснил, как можно дезинфицировать руки с помощью средства для мытья посуды. По его словам, оно способно «отмыть все и растворить». Еще один плюс в том, что его удобно брать в дорогу или на дачу., отмечает НСН.