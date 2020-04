The New York Times раскрыл «хозяев» террористического ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не может набраться такой наглости — схватить российских граждан и пойти против России, не чувствуя за собой поддержку каких-то более могущественных структур. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее The New York Times опубликовала статью: «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия», в которой со ссылкой на источники в разведке сообщалось об организованной охоте на российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана спецслужбами США. Из материала The New York Times напрашивается вывод о том, что спецслужбы США отдали приказ о похищении российских социологов «министру внутренних дел» Фатхи Башаге, а он, в свою очередь — боевикам-исполнителям, которые передали россиян преступникам из RADA.

Напомним, российские социологи ФЗНЦ были похищены в мае 2019 в Ливии во время проведения социологических исследований. С тех боевики удерживают их в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» в Триполи, однако о причинах задержания россиян ПНС так и не сообщило. В The New York Times упомянули о том, что в распоряжении журналистов издания оказались копии документов, изъятых у Шугалея — таким образом, фактически, материал американской газеты стал первым признанием американской стороны в причастности к похищению российских граждан.

«Вообще «Таймс» потихоньку приоткрывает то, о чем я все время говорил по поводу тех самых «руководящих структур» в отношении ПНС и в целом террористической деятельности, которая идет в Ливии. ПНС — это инструмент реализации интересов различных финансово-промышленных групп, базирующихся на Западе, и разграбление ресурсов (ливийских — Прим. ФАН) идет только в интересах этих финансово-промышленных групп. ПНС в данном случае всего лишь выполняют команды своих хозяев», — утверждает Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, глава ПНС Ливии Файез Саррадж выезжает на западные конференции не только для того, чтобы создать видимость ведения переговоров о мире в Ливии, но и чтобы «уточнить команды» и дальнейшую стратегию относительно ситуации в регионе.

«То, что там замешана Турция, нисколько не говорит о том, что там нет других хозяев. Возможно, Анкара где-то и конкурирует с европейскими структурами, но с западными финансово-промышленными группами у Турции нет вражды и противоречий — видно, что действия согласованы и идут в одном направлении. У каждого в этой игре своя роль: финансово-промышленные группы Запада занимаются выстраиванием общей стратегии, Турция занимается поставками вооружения и вербовкой боевиков», — поясняет собеседник ФАН.

Перенджиев напомнил о существовании так называемого рынка террористических услуг, который формируется на Западе. Он утверждает, что Файез Саррадж в данном случае и есть тот самый «товар», а «покупателями» являются Турция, которая согласовывает свои действия с пресловутыми финансово-промышленными группами из США.

С учетом этих фактов вся история с похищением российских социологов выглядит уже не как похищение невинных людей террористами, а, скорее, как создание фейкового инфоповода о вмешательстве России с попыткой зацепиться хоть за что-то. Ранее российский социолог, член исследовательской группы, работавшей в Ливии Александр Прокофьев обращал внимание на тот факт, что единственным человеком, которого процитировали в The New York Times был глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага — тот самый, о преступлениях которого рассказывали даже сами боевики, публиковавшие масштабное видео-расследование.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», Запад искал фейковый инфоповод о вмешательстве России, и не знал, за что зацепиться.

«Они даже не знали, кого там (в Ливии. — Прим. ФАН) схватить: США все время говорят о ЧВК «Вагнер», но при этом ни одного представителя так и не поймали и не показали, только какие-то фейки. Но на безрыбье и рак — рыба: ЧВК нет, и они решили схватить уже хоть каких-то россиян, связанных с какими-то российскими структурами. Так похитили социологов. Но ПНС не может набраться такой наглости, чтобы схватить российских граждан и пойти против России, не чувствуя за собой поддержку каких-то более могущественных структур. И я уверен в том, что они (ПНС. — Прим. ФАН) не сами принимали решения, а действовали по команде», — говорит Александр Перенджиев.

Он убежден, что российских социологов боевики будут удерживать в Ливии до тех пор, пока «западные хозяева» не дадут команду отпустить задержанных.