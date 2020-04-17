Звезда «Бриллиантовой руки» страдает страшным заболеванием

Москва, 14 апреля. Советская актриса Серафима Холина, известная эпизодической ролью в фильме «Бриллиантовая рука», борется с болезнью Альцгеймера. Об этом рассказала дочь звезды киноленты Людмила.

Сейчас артистке 97 лет, и она уже потеряла зрение.

«Да и с головой уже проблемы — страдает от болезни Альцгеймера. Ох, если бы могли от нее избавить, то, наверное, Маргариту Терехову (советская актриса. – Прим. ФАН) давно бы вылечили. Помощи нам никакой не надо, справляемся сами», — поделилась дочь Холиной.

Последний раз артистка общалась с журналистами в 2013 году. Сейчас Холина уже не выходит из квартиры, дочь ежедневно ухаживает за ней.

«Мама дома сидит. В основном смотрит телевизор, особенно любит новости», — добавила Людмила.

Большую часть карьеры Холина занималась озвучкой фильмов, в частности именно ее голос слышат зрители кинолент с участием Софи Лорен и Моники Витти. Знаменитость ей принесла роль в «Бриллиантовой руке», где она сыграла ведущую показа мод, которая комментировала выход на подиум героя Андрея Миронова.

Ранее стало известно, болезнью Альгеймера страдает бабушка рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Пожилая женщина до сих пор не знает о смерти своего внука, передает «Культуромания».