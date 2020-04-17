Вирусолог Зуев назвал главную задачу в борьбе с распространением коронавируса

Главной задачей в борьбе с распространением коронавируса сейчас должен стать ответ на вопрос о том, выделяют ли вирус скрытые носители. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.

Будет тяжело

В Москве пик заболеваемости новым типом коронавируса придется на следующие две-три недели. Такое заявление сделала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Ближайшие недели будут трудными», — добавила Ракова.

Она отметила, что нагрузка на систему здравоохранения Москвы выросла в разы, сегодня ведется масштабная работа по перепрофилированию коек. Однако жители столицы по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, которые заняты в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы.

«Сегодня все городские и федеральные структуры работают на одну цель — обеспечить всем необходимым медиков. Трудятся строительный комплекс, ЖКХ, бизнес, транспорт — все структуры города и также частные компании вносят свой вклад», — рассказала заммэра.

Выход на плато

Как отметил Виктор Зуев, пока что количество заболевших увеличивается, однако делать прогнозы рано.

«Нужно дождаться, когда мы выйдем на плато (когда количество заболевших не будет расти. — Прим. ФАН). И тогда можно будет говорить о приблизительных сроках, учитывая характер подъема на плато. Почему рост продолжается? Значит, заражение идет от москвича к москвичу, например. Немалую роль здесь играют и скрытые вирусоносители, которые, наконец, объявились», — пояснил Виктор Зуев.

Вирусолог обратил внимание, что значительный процент из тех тестов, которые были сделаны, оказывается положительным у тех, кто не имеет никаких симптомов. Это скрытая форма коронавирусной инфекции.

«Возникает вопрос — эти скрытые носители являются выделителями вируса или нет? И оба варианта могут быть правильными. Это важно выяснить сейчас. Не надо говорить, что это бессимптомная болезнь — это неправильное название. Без симптомов болезни не бывает. Болезнь происходит от слова «боль». Если нет боли, то какая это болезнь? Это скрытый вирус или, как мы, вирусологи, называем, латентная инфекция», — добавил Виктор Зуев.

Сейчас главная задача, на которую направлены усилия руководства страны, — прервать передачу вируса от одного человека к другому. Поэтому и введен режим самоизоляции, заметил вирусолог.

«Надо немного потерпеть. Все эти столпотворения, которые были у метро, конечно, ведут не в лучшую сторону. Думаю, мы выйдем на плато в недалеком будущем. Если не через две недели, то через три-четыре точно», — заключил Виктор Зуев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.