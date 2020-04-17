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Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные до 30 апреля

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Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные до 30 апреля

Москва, 17 апреля. Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции в рамках борьбы с инфекцией.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Также отмечается, что больничные листы будут выдаваться на основании отправленных работодателями в электронном виде в Фонд социального страхования данных. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что «гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы».

«Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время», — пояснили в министерстве.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Вирус стремительно распространяется по миру. Российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила предложение освободить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. 

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