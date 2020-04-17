Названы доходы ведущего шоу «На самом деле» от скандала с покойным Мишулиным

Москва, 17 апреля. Стало известно, сколько заработал ведущий программы «На самом деле» Тимур Еремеев на скандале с актером Спартаком Мишулиным. Два года назад Еремеев объявил себя сыном заслуженного артиста и за деньги ходил на различные ток-шоу.

В 2018 году нынешний ведущий Первого канала, который тогда был звездой сериала «Кухня», дал интервью, в котором рассказал, что он — внебрачный ребенок Мишулина. На тот момент народного артиста РСФСР уже не было в живых — он скончался в 2005 году. Законная дочь артиста Карина Мишулина, которую можно видеть в сериале «Физрук», и его вдова опровергли заявление Еремеева.

Стороны конфликта постоянно встречались в студиях различных ток-шоу. Гонорар за одно появление на телевидении доходил до 500 тысяч рублей, сообщает KP.RU. В результате Мишулина заставила Еремеева пройти ДНК-тест.

«Генетическую экспертизу мы сделали в некоммерческом государственном учреждении в Москве. Из суда направляют именно в этот центр», — рассказала дочь покойного артиста.

Результаты теста были публично оглашены на одном из ток-шоу — родство Еремеева и Мишулина подтвердилось. При этом телеведущий отказался менять документы и не стал претендовать на наследство. Зато персона Еремеева заинтересовала общественность. Ему стали часто предлагать роли в театрах. Кроме того, в марте этого года Тимур Еремеев занял место ведущего в шоу «На самом деле», сменив на этом посту Дмитрия Шепелева. По подсчетам СМИ, после скандала с отцовством Еремеев стал зарабатывать примерно в пять раз больше, чем Карина Мишулина.

Ранее Тимур Еремеев рассказал, чем занимается в период самоизоляции: ведущий играет с дочкой, читает книги, смотрит фильмы и слушает музыку.