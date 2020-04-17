Депутаты предлагают поддержать частные детские сады и школы из-за коронавируса

Москва, 17 апреля. Депутаты Госдумы Лариса Тутова, Валентина Миронова, Оксана Бондарь и Елена Митина направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой внести частные детские сады и школы в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за нового коронавируса. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«В своем обращении мы попросили рассмотреть возможность включения частных образовательных учреждений в реестр МСП, а также внести их в список пострадавших отраслей. Сейчас перечень используется для возможности отсрочки платежей, приостановления исполнения обязательств заемщикам по кредитным договорам и займам. Но в последующем он может начать использоваться для предоставления разного рода поддержки в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии», — сказала ФАН Лариса Тутова.

Депутат объяснила, что в частном сегменте образовательных учреждений возникли сопутствующие введенному режиму самоизоляции вопросы и проблемы, с которыми обращаются к депутатам Госдумы педагоги из разных регионов страны. Так, в частных школах и детских садах основная родительская аудитория — предприниматели, которые лишились доходов полностью или частично. В результате, по ее словам, они вынуждены расторгать договоры на образовательные услуги с организациями и после кризиса пополнят ряды очередников в муниципальные сады и школы. Соответственно, частные общеобразовательные организации не получат родительскую оплату, а зарплату работникам за соответствующий период необходимо выплачивать в полном объеме.

«Форма собственности частных образовательных учреждений не зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, хотя такие учреждения являются хозяйствующими субъектами, как любой малый и средний бизнес, и платят такие же налоги в государственную казну», — отметила Тутова.

Напомним, что 3 апреля 2020 года правительство принято постановление «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Среди прочего в перечень попала «деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений». Однако дошкольные, общие, средние и высшие образовательные учреждения в перечне не учитываются. В России предлагают поддержать частные детские сады и школы из-за коронавируса.