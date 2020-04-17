Сенатор Клинцевич напомнил, как США обманули Горбачева, заставив расстаться с супероружием

Американцы увидели свое отставание от России в вопросах разработки и создания новейшего гиперзвукового оружия и теперь искусственно, с помощью ограничивающих международных договоров, хотят сократить разрыв. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в котором тот сообщил, что диалог Москвы и Вашингтона по новым российским системам гиперзвукового оружия будет возможен лишь при комплексном обсуждении аналогичных американских проектов. Дипломат отметил, что гиперзвуковые технологии, в которых наша страна значительно преуспела, не являются темой для обсуждения «в вакууме» — США следует также включить в повестку собственные проекты по размещению оружия космосе и созданию «глобальной ПРО», которые, по мнению российской стороны, крайне «дестабилизируют стратегическую сферу».

«И наше гиперзвуковое вооружение в этой связи является как раз тем, что эту «сферу» уравновешивает. — отметил Клинцевич. — Теперь мы в состоянии нейтрализовать любое оружие, находящееся в космосе — и американцы это понимают. Ранее они разорвали с нами все договоренности о неразмещении стратегического вооружения в этой среде, и сейчас с ужасом наблюдают, как наша страна обзавелась средством, которое способно «свести на нет» все их космическое «преимущество». Отсюда и разговоры об очередных ограничениях».

Сенатор убежден, что США в настоящее время рассчитывают обмануть РФ и заставить расстаться с супероружием так же, как и во времена СССР, когда им руководил Михаил Горбачев. По его словам, заключая с американцами договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), Советский Союз имел преимущество по ракетам средней и меньшей дальности, которые у Соединенных Штатов могли появиться лишь через 10-15 лет. Однако СССР значительно сократил их количество, в то время как США многие положения СНВ просто проигнорировали.

«В то время, как нас заставляли — и мы, исходя из какого-то безумия, соглашались резать свои ракеты — американцы просто их демонтировали и складировали так, что при довольно несложных манипуляциях их можно было бы вновь поставить в строй», — с горечью произнес парламентарий.

Собеседник ФАН убежден, что заново повторить свой трюк и ослабить наш оборонный потенциал американцам не удастся: сокращать стратегическое вооружение нужно комплексно, а не только лишь в той его части, в которой Россия совершила технологический рывок.

«То, что мы сейчас в этой области имеем, в промышленном масштабе никому в мире не повторить еще лет 15, — уверен Клинцевич. — Гиперзвуковое оружие становится новым сдерживающим фактором в международных отношениях и обеспечит поступательное экономическое развитие нашей страны на долгие годы».

Если же США выступают за сокращение вооружения, добавил сенатор, то им следует обеспокоиться заключением нового договора по стратегическим наступательным вооружениям с Россией (из старого Штаты в одностороннем порядке вышли), в котором будут комплексно учтены все виды оружия.